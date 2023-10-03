Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться под давлением внутренних и внешних негативных факторов

Москва. 3 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных внутренних и внешних факторов, в том числе продолжающегося обесценения рубля и ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, однако индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на фоне роста доходности гособлигаций США. После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов, до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, тридцатилетних - на 8,5 базисного пункта, до 4,794% годовых, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.

Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта.

Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.

Азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов во вторник, при этом биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками. Давление на котировки акций оказывает сильный доллар США и рост доходности американских гособлигаций после выхода статистики накануне. Опубликованные данные укрепили инвесторов во мнении, что ФРС будет дольше держать процентные ставки на повышенном уровне. Гонконгский индекс Hang Seng теряет 3,3% в ходе торгов, причем ни один из его компонентов не торгуется в плюсе. Значение японского индикатора Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,64%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 1,3%. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после падения до минимумов за три недели накануне. Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $89,95 за баррель, что на 0,84% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 1,6% - до $90,71 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,68% и составили $88,22 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 2,2% - до $88,82 за баррель.

Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 октября снизилась в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,042 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,794 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,07% и составил 106,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (30 сентября - 2 октября) прибавил 0,14%, поднявшись до 855,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+2,1%), "РЖД-001P-02R" (+0,49%) и "РЖД-001P-16R" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,18%), "Эталон-Финанс-П03" (-0,46%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" установило ориентир спреда к RUONIA по выпускам облигаций серий БО-002P-09 и БО-002P-10 объемом не менее 30 млрд рублей каждый на уровне не более 130 базисных пунктов. Холдинг 5 октября c 10:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на облигации. Срок обращения выпусков - 4,5 года. Предусмотрены квартальные переменные купоны. Ставка будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Техразмещение запланировано на 10 октября.

ООО "Охта групп" с 12:00 МСК 2 октября до 15:00 6 октября проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов - 17% годовых, 5-8-го купонов - 16% годовых, 9-12-го купонов - 14% годовых. Купоны квартальные. Предусмотрен call-опцион через 1,5 года. Доходность к погашению составит 16,78% годовых, к call-опциону - 17,77% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 11 октября.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 41-го купона облигаций 29-й серии в размере 6,15% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 18-го купона облигаций 1-й серии на уровне 15,81% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "ВИС финанс" установило ставки 13-16-го купонов 7-летних облигаций серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила эмиссию в октябре 2020 года по ставке 9% годовых. По выпуску 20 октября предстоит оферта. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.