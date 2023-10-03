Целью снижения индекса Hang Seng может стать уровень 16700п - БКС Экспресс

Целью текущего снижения индекса Hang Seng в случае отсутствия позитивных новостей может стать уровень 16700 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng падает на торгах во вторник после выхода индексов деловой активности (PMI) за сентябрь, которые оказались хуже ожиданий. На текущей неделе из-за праздничных выходных в КНР ("Золотая неделя") выход важных макроданных не ожидается. Бенчмарк продолжил нисходящее движение в рамках ожиданий, и если не появятся позитивные новости, то целью его снижения будет район 16700 пунктов", - отмечает аналитик в комментарии.

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