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03 октября 2023 года 11:43

Рынок акций РФ утром откатился к 3100п по индексу Мосбиржи, где пытается стабилизироваться

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ утром во вторник снизился по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent опустилась в район $90 за баррель) на фоне роста доллара из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США. Индекс Мосбиржи откатился в район 3100 пунктов, где пытается стабилизироваться вместе с фондовой Европой.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3115,65 пункта (-0,5%, минимум сессии - 3103,63 пункта), индекс РТС - 986,05 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 99,54 рубля (-0,22 рубля), в начале утренней сессии цена сделок поднималась до 100,26 руб./$1.

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 3100 пунктов. Ранее ослабление рубля было триггером для роста акций экспортеров, но, как видно, этот фактор больше не работает - на первое место выходят опасения дальнейшего повышения ставки и, возможно, каких-либо мер со стороны ЦБ РФ, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Кроме этого, негативный внешний фон, в частности, снижение нефтяных котировок, поддерживают коррекционные настроения на рынке.

Акции "АЛРОСА" с начала недели остаются под давлением продавцов, несмотря на то, что акционеры одобрили выплату дивидендов за I полугодие в размере 3,77 руб. на акцию. Вероятно, инвесторы решили закрыть свои позиции после недавнего отскока, не желая дожидаться дивидендной отсечки (18 октября). Здесь сказываются опасения, что против "АЛРОСА" могут быть введены новые западные санкции, а также приостановка отгрузки продукции на два месяца из-за падения мирового спроса, отмечают эксперты Промсвязьбанка.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после значительного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Доллар впервые с августа поднимался выше 100 руб./$1, но впоследствии сдал позиции.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI закрепились ниже краткосрочных поддержек $92 и $90 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития снижения при пробое ближайших поддержек $89,5 и $87,5 за баррель соответственно. Негативное влияние на цены оказывает укрепление доллара, индекс которого находится на пике с ноября 2022 года, а также общемировой уход от риска. В ближайшие дни инвесторы будут ждать данных по запасам в США, а также заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Индекс Мосбиржи отступил от сопротивления 3150 пунктов, но пока удерживается выше 3110 пунктов, сохраняя перспективу роста к 3225 пунктам (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС опустился ниже 1000 пунктов и приостановил падение у поддержки 980-990 пунктов на фоне локального укрепления рубля. В целом мировой уход от риска, введение гибких экспортных пошлин и желание зафиксировать прибыль заставляют российских инвесторов более осторожно подходить к инвестированию в "широкий" рынок, отдавая предпочтение дивидендным историям. Во второй половине дня внимания заслуживают данные по объему торгов Мосбиржи за сентябрь: акции эмитента чувствуют себя уверенно и в ближайшие недели могут стремиться в район 200 руб., считает Кожухова.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", внешние факторы не располагают к подъему рынка акций РФ: стоимость нефти марки Brent откатилась к $90 за баррель, что может негативно повлиять на акции нефтегазового сектора, доля которых в индексе МосБиржи значительная.

"Краткосрочно ждем снижения торговой активности, однако при этом волатильность может усилиться. По доллару ближайшим ориентиром и техническим сопротивлением выступает августовский максимум 101,75 руб./$1, однако в среднесрочной перспективе ключевые факторы остаются на стороне рубля. На американском рынке в фокусе у глобальных инвесторов будет пятничный отчет по рынку труда в США - сильная статистика способствует удержанию высоких ставок ФРС, что может негативно сказываться на фондовом рынке", - отмечают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на утренних валютных торгах доллар локально превышал рубеж 100 руб./$1, после чего скорректировался.

"Этот уровень не является техническим сопротивлением, скорее, это важная психологическая преграда. Теперь будем наблюдать, сумеет ли пара доллар-рубль закрепиться выше сотни, или это был "ложный пробой". Пока все говорит в пользу того, что рубль продолжит дешеветь. Ближайшей целью роста пары является августовский максимум 101,75 руб./$1, а при его пробое будет открыта дорога на 120 руб./$1, но это совсем пессимистичный сценарий. Надеемся, что увеличенная в результате роста цен на нефть валютная выручка все-таки начнет поступать в страну. Не исключена еще одна порция словесных интервенций в поддержку рубля, но они сейчас будут иметь очень ограниченное влияние", - считает эксперт.

Тем временем, не радует и нефть - цена Brent опускалась утром ниже $90 за баррель. Никаких причин для сильного и безоткатного снижения нефти четыре дня подряд, кроме укрепляющегося доллара, нет. Уровень $90 за баррель является довольно сильной поддержкой, полагает Антонов.

На рынке акций РФ утром можно ожидать снижения в рамках осторожной фиксации прибыли игроками. "В связи со слабым рублем ждем очередного повышения ключевой ставки ЦБ, что будет позитивно для акций "Московской биржи". На ожидании роста ставки ЦБ по-прежнему стоит сокращать позиции в первую очередь по самым закредитованным компаниям, к которым можно отнести маркетплейсы, а также отрасли связи, девелопмента и ритейла, считает представитель "Алор брокер".

В США накануне индексы акций изменились на 0,01-0,7%: выросли Nasdaq (+0,7%) и S&P 500 (+0,01%), просел Dow (-0,2%) на фоне роста доходности гособлигаций США.

После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность 10-летних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, 30-летних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.

Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.

Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,9%; биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками) на опасениях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США, но стабильны Европа (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,01-0,03%, DAX просел на 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Оно совпало со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics. ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются после падения накануне до минимумов за три недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $90,25 за баррель (-0,5% и -1,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $88,48 за баррель (-0,4% и -2,2% накануне).

Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-6,1%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-5,1%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,7%), акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-3,7%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-3,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-3,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,6%).

Выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+8,7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+5,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 14,64 млрд рублей (из них 1,74 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,28 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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