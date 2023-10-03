Пара доллар/рубль имеет немного шансов закрепиться выше 100 руб./$1 - "БКС МИ"

Пара доллар/рубль имеет немного шансов закрепиться выше 100 руб./$1, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль в последние недели оставался слабым, несмотря на предпринятые усилия регулятора. Это рождает сомнения в том, что волна девальвация закончилась. Однако у пары USD/RUB действительно не так много шансов закрепиться выше 100 руб./$1", - пишут эксперты.

Они отмечают пять причин, почему инструмент может быть близок к развороту:

- Ключевая ставка на уровне 13% выглядит внушительно, но всего лишь два месяца назад она была всего 8,5%. Ужесточение монетарной политики работает с определенным лагом. Эффект текущих высоких ставок еще не в цене. Кроме того, на 13% регулятор может не остановиться и поднять ставку до 14% уже в этом месяце.

- Высокие процентные ставки делают кредиты менее доступными и охлаждают кредитование в рублях. Особенно это касается краткосрочных кредитов. Вместе с этим снижается импорт, который формирует значительную долю спроса на иностранную валюту.

- Даже если эффект повышения ставки окажется слишком растянут во времени, регулятор располагает и другими инструментами для сдерживания курса. Отметка 100 руб./$1 выглядит чувствительной для регулятора, так что при ее пересечении реакция может быть оперативной. В том числе, в сценарии ускорения девальвации возможны меры точечного валютного контроля.

- Текущий курс сформировался не так давно. Если он задержится на текущих уровнях, то уже сам по себе будет оказывать давление на импорт, не давая разгоняться спросу на валюту.

- Ослабление последних дней связано не столько с устойчивым балансом спроса и предложения, сколько с разовыми факторами: окончание налогового периода, низкая ликвидность в юанях из-за выходных в Китае, скачок индекса доллара. Эти факторы могут уйти с повестки уже на следующей неделе, что должно заметно снизить давление на рубль.

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