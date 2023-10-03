Бумаги Globaltrans остаются привлекательными для вложений - Инвестбанк "Синара"

Бумаги (GDR) Globaltrans по-прежнему остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии старшего аналитика "Инвестиционного банка Синара" Матвея Тайца.

"Поскольку Globaltrans специализируется преимущественно на полувагонах и вагонах-цистернах, изменения в структуре грузоперевозок (исходя из операционных данных РЖД за сентябрь) представляются негативными для настроений инвесторов в отношении бумаг этого оператора подвижного состава. Однако мы по-прежнему считаем их привлекательными, учитывая корпоративные преобразования, которые могут способствовать возобновлению выплаты дивидендов или выкупу собственных ценных бумаг у акционеров, что позволит раскрыть стоимость", - отмечает эксперт.

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