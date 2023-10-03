Курс рубля рискует временно превысить отметку 100 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля рискует временно превысить отметку 100 руб./$1 во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Ослабление рубля в понедельник продолжилось, - отмечается в комментарии. - Отчасти этому могло способствовать существенное укрепление доллара на глобальном рынке и падение нефтяных цен, хоть и основной причиной такой динамики остается ставший привычным фактор "начала месяца". Во вторник курс USD/RUB в моменте превышал психологический уровень в 100 руб./$1, но сейчас он находится вблизи 99,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях могут возобновиться вербальные интервенции, но в отсутствии принципиально важных сигналов о возможных мерах валютного контроля курс рискует вновь на время превысить отметку в 100 руб./$1".

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