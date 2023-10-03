Возможно снижение индекса Мосбиржи до 3100п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может опуститься к уровню 3100 пунктов на торгах во вторник, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ранее ослабление рубля было триггером для роста акций экспортеров, но, как мы видим, этот фактор больше не работает - на первое место выходят опасения дальнейшего повышения ключевой ставки и, возможно, каких-либо мер со стороны ЦБ РФ, направленных на стабилизацию ситуацию на валютном рынке. Кроме того, негативный внешний фон, в частности, снижение нефтяных котировок, могут во вторник поддержать коррекционные настроения на рынке", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.