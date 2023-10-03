Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративная отчетность и макростатистика:

- "Московская биржа" опубликует операционные результаты за сентябрь;

- Отчет по вакансиям на рынке труда в США (JOLTS) за август;

- Американский институт нефти представит еженедельную оценку товарных запасов углеводородов в США.

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