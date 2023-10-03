Рубль может укрепиться во вторник до 98 руб./$1 - SberCIB

Рубль может укрепиться во вторник до 98 руб./$1, если власти озвучат новые меры в поддержку рубля, а экспортёры нарастят продажи валюты, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Ослабление рубля в понедельник ускорилось, он потерял около 2% и почти достиг отметки 100 руб./$1, - отмечается в комментарии. - Обороты торгов были низкими: это говорит о незначительных продажах валюты экспортёрами, что может свидетельствовать об их ожиданиях дальнейшего ослабления рубля. Если во вторник власти озвучат новые меры в поддержку рубля и экспортёры все-таки нарастят продажи валюты, то рубль может восстановиться до 98 руб./$1, в противном случае он закрепится выше уровня 100 руб./$1".

Баррель Brent в понедельник подешевел на $1,5, до $90,71. По мнению экспертов, давление на котировки оказали комментарии представителей ФРС США о сохранении жёсткой монетарной политики и укрепление доллара. Этим утром цена нефти снизилась на $1 за баррель. В центре внимания во вторник будет статистика по рынку труда США и комментарии представителей ФРС. Аналитики SberCIB ожидают, что котировки нефти во вторник останутся в диапазоне $89-90 за баррель.

"Доходности большинства выпусков ОФЗ в понедельник повысились на 5-20 б. п. в условиях продолжающегося ослабления рубля. Во вторник котировки ОФЗ, вероятно, продолжат рост. Мы ожидаем что Минфин объявит о размещении на аукционах 4 октября нового 14-летнего флоутера (доступный объем - 750 млрд руб.). Ближайшее погашение выпуска ОФЗ-25084 на сумму 150 млрд руб. может поспособствовать увеличению спроса на этих аукционах", - пишут аналитики инвестбанка.

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