Давление на котировки ОФЗ сохранится на торгах во вторник - ПСБ

Давление на котировки классических рублевых гособлигаций на торгах во вторник сохранится, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Снижение котировок ОФЗ в понедельник ожидаемо продолжилось вслед за динамикой национальной валюты - кривая поднялась еще на 4-12 б.п. Котировки пары USD/RUB тестируют психологическую отметку, в результате чего инвесторы ждут действий со стороны регулятора (повышение ключевой ставки и/или дополнительные ограничительные меры на валютном рынке), - пишет эксперт в обзоре. - Потенциал роста кривой госбумаг пока не исчерпан. Доходность годовых бумаг на уровне 12,6% все еще не отражает потенциал повышения ключевой ставки. Котировки длинных 10-летних ОФЗ (доходность 11,97%) также будут оставаться под давлением из-за предложения Минфином ОФЗ-ПД на аукционах (план на IV квартал - 500 млрд руб.). Погашение на текущей неделе выпуска ОФЗ на 150 млрд руб. вряд ли окажет ощутимую поддержку рынку - часть ликвидности пойдет в короткие бумаги, а большая часть пойдет во флоатеры".

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