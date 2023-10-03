Рубль, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 98,8-100 руб./$1 - ПСБ

Курс валютной пары доллар/руль, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 98,8-100 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар пытается откатиться к уровню 99 руб./$1 в ходе утренних торгов вторника, но выглядит не очень убедительно: пока значимых триггеров для разворота тренда в рубле мы не видим, хотя и рассчитываем, что праздники в Китае могут сдержать спрос со стороны импортеров и, как следствие, способствовать некоторому ослаблению давления на рубль. Целевым диапазоном по курсу доллара на вторник видится 98,8-100 руб./$1. Риски выхода пары доллар/рубль в ближайшее время в зону 100+ руб.$1, способные заметно повысить волатильность на валютном рынке в отсутствие новых вводных со стороны властей, остаются высокими", - указывает аналитик в обзоре.

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