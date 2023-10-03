Возможно умеренное снижение индекса Мосбиржи во вторник- БКС Экспресс

Техническая картина индекса Мосбиржи нейтральна, а внешние факторы не располагают к уверенному продолжению подъема, что может подтолкнуть актив к умеренному снижению на торгах во вторник, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций начал неделю с роста, однако подъем индекса Мосбиржи оказался кратковременным, и к концу сессии понедельника котировки опустились на исходные позиции. В результате показана околонулевая динамика по итогам дня. Обороты торгов при этом остались чуть выше средних значений. В сложившейся ситуации акции экспортеров и сырьевых компаний в среднем должны выглядеть "лучше рынка". Это касается нефтегазового сектора, металлургов, угольщиков, производителей удобрений. А вот для банковского сектора слабость рубля уже начинает транслироваться в риски дальнейшего повышения ключевой ставки, что будет ограничивать набранную скорость роста по чистой прибыли банков, - пишет аналитик в обзоре. - К текущему моменту индекс Мосбиржи отыграл половину предыдущей волны снижения и вернулся ровно в середину широкого бокового коридора, который сформировался еще в начале августа. Техническая картина выглядит нейтральной. При этом внешние факторы не располагают к уверенному продолжению подъема, и это может подтолкнуть индекс Мосбиржи к умеренному снижению".

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