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03 октября 2023 года 09:10

Нефть продолжает дешеветь

Фондовые индексы США преимущественно выросли в понедельник. Азиатские фондовые индексы снижаются во вторник. Нефть марки Brent торгутеся ниже $90 за баррель во вторник утром.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, однако индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на фоне роста доходности гособлигаций США.

После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, тридцатилетних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.

Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.

Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.

Рыночная стоимость WK Kellogg, выделенного в рамках реорганизации Kellogg Co. североамериканского сегмента продуктов переработки зерна, упала на 9,1% в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Котировки бумаг Kellanova, как теперь называется Kellogg, опустились на 6%.

Производитель ортодонтической продукции SmileDirectClub потерял 61,2% капитализации после подачи заявления о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Акции Ford Motor (SPB: F) подешевели на 0,9%. Переговоры автопроизводителя с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) оказались в подвешенном состоянии из-за разногласий, связанных с будущими заводами компании по выпуску аккумуляторов для электромобилей, заявил гендиректор Ford Джим Фарли. Ford ранее анонсировал строительство четырех предприятий по выпуску электромобильных аккумуляторов. На прошлой неделе автопроизводитель сообщил, что приостанавливает один из этих проектов из-за переговоров с профсоюзом.

Бумаги Albemarle (SPB: ALB) опустились в цене 4,5% после новостей о достижении соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) об урегулировании претензий в подкупе чиновников в странах Юго-Восточной Азии. В рамках соглашения крупнейший производитель лития в мире заплатит штраф в размере $218 млн.

Капитализация United Airlines Holdings (SPB: UAL) снизилась на 1,6%. Пилоты дочерней United Airlines большинством голосов поддержали проект соглашения с ней, предусматривающий увеличение заработной платы на 34,5-40,2% в течение четырех лет.

Цена акций Rivian (SPB: RIVN) уменьшилась на 2,6%, хотя этот производитель электромобилей увеличил поставки в третьем квартале на 23% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, лучше ожиданий рынка.

Другой автопроизводитель, Tesla (SPB: TSLA), поставил на мировой рынок в июле-сентябре 435,059 тыс. машин против 466,145 тыс. кварталом ранее, меньше прогнозов. Тем не менее, его бумаги подорожали на 0,6%.

Рыночная стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 1,5% после ее сообщения о работе над обновлением программного обеспечения, которое должно предотвратить чрезмерное нагревание выпущенного недавно iPhone 15. Вместе с тем Управление по делам потребителей и рынков (Authority for Consumers and Markets, ACM) Нидерландов отклонило возражение Apple против штрафа в размере 50 млн евро за неисполнение предписаний по ограничению доминирующего положения App Store.

Бумаги AMC Entertainment (SPB: AMC) прибавили в цене 2% на договоренности о показе в кинотеатрах сети в США, Канаде и Мексике с 1 декабря фильма-концерта певицы Бейонсе по итогам ее мирового турне.

Акции Discover Financial Services (SPB: DFS), работающей в сфере финансовых услуг, подорожали на 4,9% и стали лидером роста в составе S&P 500. Дочерний Discover Bank избежал штрафов Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) по итогам проверки, выявившей нарушения в его системах комплаенс-менеджмента.

Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR), поставщик Boeing Co. (SPB: BA), нарастил капитализацию на 4,3% после новостей об уходе CEO Тома Джентайла, чьи обязанности будет временно исполнять член совета директоров, бывший замминистра обороны США и топ-менеджер Boeing Патрик Шэнахэн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник опустился на 74,15 пункта (0,22%) и составил 33433,35 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,34 пункта (0,01%) - до 4288,39 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 88,45 пункта (0,67%) и составил 13307,77 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов во вторник, при этом биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками.

Давление на котировки акций оказывает сильный доллар США и рост доходности американских гособлигаций после выхода статистики накануне.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.

Эти данные укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система будет дольше держать процентные ставки на повышенном уровне.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 3,3% в ходе торгов, причем ни один из его компонентов не торгуется в плюсе.

В числе лидеров падения находятся эмитенты, связанные с рынком недвижимости и сектором здравоохранения. Бумаги Country Garden Services Holdings дешевеют на 8,2%, New World Development - на 7,1%, Hansoh Pharmaceutical и CSPC Pharmaceutical - на 6,3%, Link Real Estate Investment Trust - на 6%, JD Health International - на 5,9%.

Капитализация платформы электронной торговли Meituan (SPB: 3690) сокращается на 5,9%, финансовой Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. - на 5,7%, нефтегазовой China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 5,6%.

Значение японского индикатора Nikkei 225 уменьшается на 1,8%.

Наибольшее снижение в его составе показывают акции нефтегазовой Inpex (-6,4%). Также заметно снижается рыночная стоимость автомобильных Mazda Motor (-5,8%) и Hino Motors (-5,5%), а также производителя мотоциклов Yamaha Motor (-5,1%).

Вместе с тем бумаги интернет-компании LY Corp. растут в цене на 1%, газовой Tokyo Gas - на 0,9%, ритейлера Aeon и производителя электроники Sony Group Corp. - на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 1,3%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Оно совпало со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics.

ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.

Между тем число разрешений на строительство жилья в стране, по предварительным данным Австралийского бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS), подскочило в августе на 7% в помесячном выражении после спада на пересмотренные 7,4% в июле. Эксперты в среднем ожидали подъема в позапрошлом месяце на 2,5%. Количество разрешений повысилось впервые за три месяца.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto дешевеют на 1,7% и 1,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после падения до минимумов за три недели накануне.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляет $89,74 за баррель, что на $0,97 (1,07%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $1,49 (1,6%) - до $90,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,74 (0,83%) и составили $88,08 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,97 (2,2%) - до $88,82 за баррель.

Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.

"Снижение цен на нефть очень слабо связано с фундаментальными показателями и вызвано ростом доходности гособлигаций США и укреплением доллара, - написал Уоррен Паттерсон из ING. - Я думаю, что у котировок есть потенциал к дальнейшему росту".

Нефть активно росла летом и до сих пор получает поддержку за счет опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке, отметил старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински. "В то же время, с технической точки зрения нефть перекуплена, и, кажется, начинается фаза коррекции", - добавил он.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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