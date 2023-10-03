Акции Darden Restaurants в текущий момент интересны для покупки - "Финам"

Акции Darden Restaurants стали интересны для инвестиций после прошедшей ценовой коррекции, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова.

"Стоимость бумаг эмитента скорректировались на 17% от абсолютного максимума, достигнутого в июле текущего года, что, по нашему мнению, представляет неплохой момент для формирования позиции по ним. Коррекция отразила отрицательную динамику американского фондового рынка на фоне ястребиного настроя ФРС, в то время как бизнес ресторатора показывает неплохие результаты. В сентябре компания отчиталась немного лучше ожиданий за 1К24, - отмечает эксперт в комментарии. - Эмитент является крупнейшим представителем отрасли ресторанов с полным обслуживанием (FSR), выручка которого в 2,4 раза превышает продажи ближайшего конкурента Bloomin'' Brands. За счет масштаба и централизации административных функций компания достигает более высокой маржинальности, чем конкуренты".

Darden Restaurants управляет сетями ресторанов с полным обслуживанием в США под 8 брендами в различных ценовых категориях - от демократичных до "высокой" кухни.

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