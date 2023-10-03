"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $185 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Walmart - крупнейший частный работодатель в США, его штат насчитывает 1,6 млн сотрудников и постоянно растет. К сезону распродаж ритейлер ищет еще 150000 человек. Большинство сотрудников магазинов будут заняты полный рабочий день, что позитивно для эмитента и экономики. Компания также намерена нанять 20000 человек для работы в цепочке поставок. В сентябре гендиректор Walmart Дуг Макмиллон заявил, что школьный сезон начался успешно, а это обычно означает, что сезон предновогодних распродаж будет прибыльным, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Во времена, когда американцам необходимо экономить, они выбирают Walmart - это, конечно, позитивно для акций. Кроме того, ритейлер успешно выходит на рынок бакалейных товаров".

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