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02 октября 2023 года 19:43

Рубль в понедельник упал к основным валютам, доллар вновь вырос почти до 100 рублей

Москва. 2 октября. Доллар США, евро и китайский юань заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, доллар и юань при этом обновили максимальные отметки с середины августа, евро поднялся до уровней начала сентября. Рубль упал к бивалютной корзине после завершения на прошлой неделе налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 99,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,8 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 99,95руб. впервые с 14 августа. Евро к этому времени стоил 104,95 руб./EUR1, подорожав на 1,6 рубля. Это максимальная отметка с 8 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,71 руб. - до 102,1 руб. Курс китайского юаня поднялся на 10,7 копейки - до 13,64 руб. Это максимальная отметка с 14 августа.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно упал к основным валютам в ходе торгов первого рабочего дня квартала, давление на его котировки оказало снижение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения налоговых выплат сентября. Дополнительное негативное влияние на рубль было связано со снижением активности игроков из-за того, что в понедельник в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР были закрыты биржи материкового Китая и Гонконга, а также с уменьшением интереса глобальных инвесторов к риску на фоне роста доллара США на рынке Forex.

Поддержку американской валюте оказывает принятие Конгрессом США закона о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, а также ожидания еще одного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

На этой неделе внимание участников ведущих мировых рынков будет направлено на отчет о состоянии американского рынка труда за сентябрь, который будет опубликован в пятницу. За этими данными внимательно следит руководство Федрезерва при принятии решения относительно изменения ключевой процентной ставки.

"Широко обсуждаемая на разных уровнях идея создания валютной "мембраны" и ее последствия всколыхнула рынок на прошлой неделе, рубль на этом фоне начал дешеветь. Мы корректируем наш целевой диапазон с 93-97 руб./$1 на 94,5-98,5 руб./$1 и пока не наблюдаем предпосылок к существенному (более 15%) удорожанию рубля относительно мировых валют", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"На валютном рынке повторяется сценарий начала предыдущих месяцев. После завершения налогового периода предложение валюты от экспортеров резко сократилось, и рубль оказался под давлением. В понедельник курс доллара обновил сентябрьский максимум, поднимаясь впервые с августа выше 99 руб. Мы полагаем, что давление на российскую валюту сохранится как минимум до конца текущей недели. В этом случае уже в ближайшее время нельзя исключать попыток продвижения USD в сторону 100 руб. В то же время в последний раз, когда доллар поднимался выше 100 руб. (14 августа), ключевая ставка Банка России находилась на отметке 8,5%. Сейчас ставка ЦБ выше, а общие денежно-кредитные условия заметно жестче, чем в первой половине августа. Не исключаем, что ужесточение ДКП будет выступать сдерживающим фактором для покупателей валюты на уровнях вблизи 100 руб. за доллар", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта сегодня снизилась более чем на 1,5% по отношению к доллару США, до уровня 99,7 руб. На прошлой неделе рубль ослаб к доллару на 0,8% и закрыл пятничную сессию на уровне 97 руб. Окончание налогового периода и снижение продажи валюты со стороны ЦБ снизили поддержку курсу рубля. В краткосрочной перспективе котировки рубля будут находиться в диапазоне 96-100 руб. за доллар США", - считает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре 2023 года сложилась в размере $59,54 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($80,58) она снизилась на 26%, согласно сообщению Минфина РФ.

В сентябре средняя цена нефти составила $83,08 за баррель, что выше, чем в сентябре 2022 года ($68,25 за баррель), на 21,7%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в сентябре составила $93,98 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 11,6%.

В августе дисконт составлял порядка 14,2%, то есть в сентябре он по сравнению с августом уменьшился на 2,6 процентного пункта.

Цены на нефть перешли к активному снижению вечером в понедельник на фоне укрепления курса доллара. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК подешевели на 1,11%- до $91,17 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,32% - до $89,58 за баррель.

Некоторые аналитики отмечают, что на рынке нефти появились сигналы перекупленности после того, как Brent и WTI завершили третий квартал ростом на 27,3% и 28,5% соответственно.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 3 октября на 1,0638 рубля, до 98,4785 руб./$1, и увеличил курс евро на 70,49 копейки, до 103,868 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 1,1708 рубля по отношению к пятнице и составил 98,4885 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,1948 рубля и составил 98,6376 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 419,799 млн, из которых $534,532 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $885,267 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 82,14 копейки, до 103,8458 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 73,35 копейки, до 103,9149 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR687,859 млн, из которых EUR140,093 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR547,766 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 сентября поднялась на 5 базисных пунктов - до 12,43% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно пятницы на 6 базисных пунктов - до 12,29% годовых, на 3 месяца - повысилась на 17 базисных пунктов, до 10,26% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 9 базисных пунктов, до 8,87% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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