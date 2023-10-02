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02 октября 2023 года 19:33

Подъем рынка акций РФ в понедельник захлебнулся из-за ухудшения внешних настроений, вырос Сургутнефтегаз

Москва. 2 октября. Рынок акций РФ в понедельник исчерпал позитивный импульс минувшей недели и перешел к коррекции на фоне ухудшения внешних настроений и просевшей нефти после локального их роста на новостях о решении вопроса о финансировании правительства США, позволившего избежать шатдауна. Индекс Мосбиржи после утреннего подъема выше 3160 пунктов откатился к закрытию к 3130 пунктам, при этом фаворитами дня выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,9%) за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3132,33 пункта (-0,03%, днем индекс поднимался до 3162,53 пункта), индекс РТС упал до 992,18 пункта (-1,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,9%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 99,63 рубля (+1,66 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,9% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше важной технической отметки 3140 пунктов из-за общего спада внешних настроений и отката нефти.

Несмотря на то, что в США на выходных удалось избежать шатдауна - политики пришли к временному соглашению на 45 дней, предотвратившему приостановку работы правительства - глобальный риск-аппетит оставался под давлением. Отчасти могла сказаться негативная статистика Caixin из Китая - данные оказались хуже прогнозов, хоть и удержались в зоне роста (более 50 пунктов).

Во вторник в фокусе участников торгов останутся монетарные сигналы мировых регуляторов, сырьевые цены, динамика валютного рынка и геополитика. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 октября - 3050-3200 пунктов, сообщил Бахтин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, текущее снижение рынка акций РФ укладывается в рамки локальной коррекции после 4-дневного роста на прошлой неделе. Снижение связано с негативной динамикой на глобальных рынках из-за ухода инвесторов от риска, а также на фоне отката нефтяных котировок.

На неделе ожидается очередное выступление главы ФРС США, который может прояснить ситуацию с дальнейшей динамикой ставки. Учитывая тот факт, что ВВП США продолжает расти, а инфляция не снижается, его комментарий может носить более "ястребиный" характер.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ не смог развить подъем из-за негативных внешних сигналов.

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики стран Юго-Восточной Азии из-за замедления восстановления в Китае. Это обеспокоило инвесторов в фондовые рынки по всему миру, в том числе в России. Обсуждение на уровне G7 корректировки "потолка" цен на российскую нефть, которая в сентябре торговалась в среднем по $83 за баррель, негативно повлияло на рубль.

В итоге нефть снизилась из-за ожиданий замедления экономического роста в Юго-Восточной Азии в целом и в КНР в частности. Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 3 октября - диапазон 3000-3150 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, также выходные продолжаются в Южной Корее), просела после утреннего роста Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE потеряли 0,9-1,1%), в США динамика смешанная (индексы S&P 500 и Dow к 18:50 МСК просели на 0,2-0,4%, Nasdaq подрос на 0,6%).

Сенат Конгресса США накануне большинством голосов принял резолюцию, которая позволяет избежать прекращения финансирования правительства (шатдауна), сообщили американские СМИ.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов при прогнозах роста до 6 пунктов с уровня 5 пунктов во втором квартале.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление в субботу. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор превысил данную отметку впервые с марта. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник вернулись к снижению из-за укрепления доллара на Forex.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $91,14 за баррель (-1,1% и -1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $89,45 за баррель (-1,5% и -1% в пятницу).

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в понедельник прибавляет 0,5%. Поддержку американской валюте оказывает принятие Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, а также ожидания еще одного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Некоторые аналитики отмечают, что на рынке нефти появились сигналы перекупленности после того, как Brent и WTI завершили третий квартал ростом на 27,3% и 28,5% соответственно.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-4,4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,1%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-3,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-3,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+19,7%), акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+14,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+11,4%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 68,63 млрд рублей (из них 7,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,5 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 7,06 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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