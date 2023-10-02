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02 октября 2023 года 19:11

Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 2 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,79% от номинала (доходность - 9,73% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 54 базисных пункта - до 67,63% от номинала (доходность снизилась на 31 базисный пункт и составила 8,93% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 43 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его котировки остались на уровне предыдущего дня - 34,77% от номинала (доходность - 15,47% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 5 базисных пунктов - до 55,42% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, опустившись до 29,95% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 34 базисных пункта - до 53,04% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов и составила 23,52% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 5 базисных пунктов - до 49,87% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 18,93% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 6 базисных пунктов, составив 65,31% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продолжили снижаться, отыгрывая ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС в течение продолжительного времени.

После новостей о принятии Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 9 базисных пунктов - до 4,67% годовых. Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта.

Сенат Конгресса США большинством голосов приял резолюцию, которая позволяет избежать прекращения финансирования правительства (шатдауна), сообщили американские СМИ. Ранее аналогичный законопроект был принят Палатой представителей, что позволило передать его на подпись президенту США Джо Байдену. В законопроект, предусматривающий финансирование работы правительства на 45 дней, не вошло положение о выделении средств на помощь Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии.

Минфин РФ в соответствии с указом президента России от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 20,9 млрд рублей (эквивалент $214,5 млн) для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году, сообщило министерство. НРД средства получил, говорится в сообщении. Выпуск "Россия-2030" имеет амортизационную структуру, на рынке эти евробонды появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году. С июня 2022 года Минфин, согласно указу президента, осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сентябре этого года, незадолго до даты погашения выпуска евробондов "Россия-2023" на $3 млрд (приходилось на 16 сентября), был опубликован новый указ президента, который существенно видоизменил проработавшую больше года схему в части осуществления выплат держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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