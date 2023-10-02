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Главная / Мнения аналитиков / Возможен локальный рост пары доллар/рубль выше 100 руб./$1 - ПСБ
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02 октября 2023 года 19:00
Возможен локальный рост пары доллар/рубль выше 100 руб./$1 - ПСБ
Возможен локальный рост пары доллар/рубль выше 100 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Курс доллара в понедельник днем протестировал отметку 99 руб., а юань превысил 13,55 руб., - констатирует эксперт. - Обе валюты продолжают расти по отношению к рублю и обновляют максимумы с середины августа". По мнению Локтюхова, основными факторами ослабления российской валюты являются: - устойчивость внутреннего потребления подталкивает к росту цены на импортные товары при более дорогом параллельном импорте; - расчеты бизнеса с нерезидентам за активы; - дисбалансы валютной структуры торгового баланса (доля платежей в рублях и дружественных валютах при экспорте больше, чем при импорте, плюс более высокая себестоимость отгрузок за рубеж) обуславливают ограниченность предложения валют со стороны экспортеров; - сдержанные объемы экспортных поставок энергоносителей - следствие ограничений ОПЕК+ и запрета на отгрузку нефтепродуктов, что необходимо для снижения цен на топливо на внутреннем рынке; - затягивание обсуждения правительственных мер, способных сбалансировать рынок на период действия повышенного спроса на валюту. "Дорогая нефть и повышение ключевой ставки улучшают взгляд на рубль, но среднесрочно, - считает аналитик банка. - В отсутствие новых вводных со стороны властей возможен очередной выход пары доллар-рубль в зону выше 100 руб./$1, но пока мы ждем, что если он состоится, то будет недлительным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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