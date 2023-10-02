Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе первых торгов квартала и после завершения налогового периода сентября

Москва. 2 октября. Доллар США, евро и китайский юань уверенно растут на Московской бирже днем в понедельник, доллар при этом обновил максимальные отметки с середины августа. Рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине после завершения на прошлой неделе налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 98,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 99 руб. впервые с 15 августа. Евро к этому времени стоил 103,95 руб./EUR1, подорожав на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,53 копейки - до 101,1 руб. Курс китайского юаня поднялся на 4,6 копейки - до 13,54 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к основным валютам в ходе торгов первого рабочего дня квартала, давление на его котировки оказывает снижение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения налоговых выплат сентября. Дополнительное давление на рубль оказывает снижение активности игроков из-за того, что в понедельник в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР закрыты биржи материкового Китая и Гонконга.

"Рубль на старте торгов резко подешевел, но быстро восстановился, отыграв почти все потери. Однако в начале основной сессии российская валюта возобновила активное ослабление. Доллар впервые с середины августа превысил 99 руб., евро установил трехнедельный максимум около 104,3 руб. Завершение налогового периода привело к ускорению нисходящей динамки рубля, как это и происходило в предыдущие несколько месяцев. Правда, пока ключевые валюты удается удерживать ниже полуторалетних вершин к рублю, которые были достигнуты в середине августа. Предотвратить более быстрое ослабление рубля все же способно постепенное увеличение экспортной выручки, которое уже должно происходить на фоне высоких нефтяных цен. Они значительно выросли с начала июля, что способно компенсировать санкционные и геополитические ограничения, а также добровольное сокращение поставок нети из РФ. К тому же ценовой "потолок" на российскую нефть почти не действует, что признают и на Западе", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Большую часть прошедшей недели рубль не показывал ярко выраженную динамику, но после завершения налогового периода он перешел к заметному ослаблению. В последнее время рубль показывает негативную динамику в первой половине каждого месяца, и сейчас есть риски временного роста курса пары "доллар-рубль" выше 99 руб./$1. При этом стоит подчеркнуть, что на этой неделе дополнительным фактором волатильности на валютном рынке будут выходные дни в Китае, в результате которых ряд расчетов по операциям с юанем проводиться не будет", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре 2023 года сложилась в размере $59,54 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($80,58) она снизилась на 26%, согласно сообщению Минфина РФ.

В сентябре средняя цена нефти составила $83,08 за баррель, что выше, чем в сентябре 2022 года ($68,25 за баррель), на 21,7%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в сентябре составила $93,98 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 11,6%.

В августе дисконт составлял порядка 14,2%, то есть в сентябре он по сравнению с августом уменьшился на 2,6 процентного пункта.

Подъем цен на нефть немного ускорился днем в понедельник. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,66%- до $92,8 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,54% - до $91,27 за баррель.

Brent подорожала на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch. Однако эксперты Citigroup Inc. (SPB: C) полагают, что цена Brent упадет до $70-80 за баррель в следующем году, поскольку предложение топлива вырастет, и на рынке образуется профицит.

На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.