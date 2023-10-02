.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе первых торгов квартала и после завершения налогового периода сентября
.
ГЛАВНОЕ
В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%
Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%
 
Автопроизводители не сумели заметно увеличить локализацию продукции
Крупнейшие российские производители легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей не сумели заметно увеличить локализацию своей продукции после ухода с рынка западных, корейских и японских автоконцернов в 2022 г. Это следует из заключений...
 
Взнос для уходящих из РФ компаний возрастет до 15%
Для уходящих из России компаний увеличат размер добровольного взноса в бюджет с 10 до 15%, сообщил "Известиям" директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Доля будет высчитываться от полной рыночной стоимости активов...
 
Правительство обсуждает варианты повышения демпфера
Правительство продолжает обсуждение новых параметров демпфера в условиях топливного кризиса. Так, несколько источников "Коммерсанта" рассказали, что одним из возможных вариантов корректировки формулы демпфера является повышение коэффициента, который...
 
02 октября 2023 года 15:30

Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе первых торгов квартала и после завершения налогового периода сентября

Москва. 2 октября. Доллар США, евро и китайский юань уверенно растут на Московской бирже днем в понедельник, доллар при этом обновил максимальные отметки с середины августа. Рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине после завершения на прошлой неделе налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 98,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 99 руб. впервые с 15 августа. Евро к этому времени стоил 103,95 руб./EUR1, подорожав на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,53 копейки - до 101,1 руб. Курс китайского юаня поднялся на 4,6 копейки - до 13,54 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к основным валютам в ходе торгов первого рабочего дня квартала, давление на его котировки оказывает снижение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения налоговых выплат сентября. Дополнительное давление на рубль оказывает снижение активности игроков из-за того, что в понедельник в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР закрыты биржи материкового Китая и Гонконга.

"Рубль на старте торгов резко подешевел, но быстро восстановился, отыграв почти все потери. Однако в начале основной сессии российская валюта возобновила активное ослабление. Доллар впервые с середины августа превысил 99 руб., евро установил трехнедельный максимум около 104,3 руб. Завершение налогового периода привело к ускорению нисходящей динамки рубля, как это и происходило в предыдущие несколько месяцев. Правда, пока ключевые валюты удается удерживать ниже полуторалетних вершин к рублю, которые были достигнуты в середине августа. Предотвратить более быстрое ослабление рубля все же способно постепенное увеличение экспортной выручки, которое уже должно происходить на фоне высоких нефтяных цен. Они значительно выросли с начала июля, что способно компенсировать санкционные и геополитические ограничения, а также добровольное сокращение поставок нети из РФ. К тому же ценовой "потолок" на российскую нефть почти не действует, что признают и на Западе", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Большую часть прошедшей недели рубль не показывал ярко выраженную динамику, но после завершения налогового периода он перешел к заметному ослаблению. В последнее время рубль показывает негативную динамику в первой половине каждого месяца, и сейчас есть риски временного роста курса пары "доллар-рубль" выше 99 руб./$1. При этом стоит подчеркнуть, что на этой неделе дополнительным фактором волатильности на валютном рынке будут выходные дни в Китае, в результате которых ряд расчетов по операциям с юанем проводиться не будет", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре 2023 года сложилась в размере $59,54 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($80,58) она снизилась на 26%, согласно сообщению Минфина РФ.

В сентябре средняя цена нефти составила $83,08 за баррель, что выше, чем в сентябре 2022 года ($68,25 за баррель), на 21,7%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в сентябре составила $93,98 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 11,6%.

В августе дисконт составлял порядка 14,2%, то есть в сентябре он по сравнению с августом уменьшился на 2,6 процентного пункта.

Подъем цен на нефть немного ускорился днем в понедельник. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,66%- до $92,8 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,54% - до $91,27 за баррель.

Brent подорожала на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch. Однако эксперты Citigroup Inc. (SPB: C) полагают, что цена Brent упадет до $70-80 за баррель в следующем году, поскольку предложение топлива вырастет, и на рынке образуется профицит.

На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 октября 2023 года 11:30
Бумаги Globaltrans остаются привлекательными для вложений - Инвестбанк "Синара"
Бумаги (GDR) Globaltrans по-прежнему остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии старшего аналитика "Инвестиционного банка Синара" Матвея Тайца. "Поскольку Globaltrans специализируется преимущественно на полувагонах и вагонах-цистернах, изменения в структуре грузоперевозок...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 11:11
Курс рубля рискует временно превысить отметку 100 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля рискует временно превысить отметку 100 руб./$1 во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Ослабление рубля в понедельник продолжилось, - отмечается в комментарии. - Отчасти этому могло способствовать существенное укрепление доллара на глобальном рынке и падение нефтяных...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 10:54
Цена золота может достигнуть $2100/унц. в 2024г - ПСБ
Цена золота может достигнуть $2100 за тройскую унцию в 2024 году, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Спотовые котировки на золото с конца сентября ощутимо упали - за семь торговых сессий на 5,5%, что достаточно много для рынка драгметаллов, - пишут аналитики. - На данный момент...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 10:39
Возможно снижение индекса Мосбиржи до 3100п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может опуститься к уровню 3100 пунктов на торгах во вторник, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Ранее ослабление рубля было триггером для роста акций экспортеров, но, как мы видим, этот фактор больше не работает - на первое место выходят опасения дальнейшего повышения...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 10:25
Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративная отчетность и макростатистика: - "Московская биржа" опубликует операционные результаты за сентябрь; - Отчет по вакансиям на рынке труда в США...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 10:12
Рубль может укрепиться во вторник до 98 руб./$1 - SberCIB
Рубль может укрепиться во вторник до 98 руб./$1, если власти озвучат новые меры в поддержку рубля, а экспортёры нарастят продажи валюты, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Ослабление рубля в понедельник ускорилось, он потерял около 2% и почти достиг отметки 100 руб./$1, - отмечается...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 10:01
Давление на котировки ОФЗ сохранится на торгах во вторник - ПСБ
Давление на котировки классических рублевых гособлигаций на торгах во вторник сохранится, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Снижение котировок ОФЗ в понедельник ожидаемо продолжилось вслед за динамикой национальной валюты -...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 09:46
Рубль, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 98,8-100 руб./$1 - ПСБ
Курс валютной пары доллар/руль, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 98,8-100 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Доллар пытается откатиться к уровню 99 руб./$1 в ходе утренних торгов вторника, но выглядит не очень убедительно: пока значимых...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 09:32
Возможно умеренное снижение индекса Мосбиржи во вторник- БКС Экспресс
Техническая картина индекса Мосбиржи нейтральна, а внешние факторы не располагают к уверенному продолжению подъема, что может подтолкнуть актив к умеренному снижению на торгах во вторник, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций начал неделю с роста, однако подъем...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 09:22
Акции Darden Restaurants в текущий момент интересны для покупки - "Финам"
Акции Darden Restaurants стали интересны для инвестиций после прошедшей ценовой коррекции, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова. "Стоимость бумаг эмитента скорректировались на 17% от абсолютного максимума, достигнутого в июле текущего года, что, по нашему мнению, представляет неплохой момент...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 09:12
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Walmart
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $185 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Walmart - крупнейший частный работодатель в США, его штат насчитывает 1,6 млн сотрудников и постоянно растет. К сезону...    читать дальше
.
03 октября 2023 года 09:10
Нефть продолжает дешеветь
Фондовые индексы США преимущественно выросли в понедельник. Азиатские фондовые индексы снижаются во вторник. Нефть марки Brent торгутеся ниже $90 за баррель во вторник утром.    читать дальше
.
03 октября 2023 года 09:04
Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне слабой активности инвесторов
Москва. 3 октября. Доллар США и юань немного подрастают на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен на фоне низкой активности инвесторов.    читать дальше
.
02 октября 2023 года 19:43
Рубль в понедельник упал к основным валютам, доллар вновь вырос почти до 100 рублей
Москва. 2 октября. Доллар США, евро и китайский юань заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, доллар и юань при этом обновили максимальные отметки с середины августа, евро поднялся до уровней начала сентября. Рубль упал к бивалютной корзине после завершения на прошлой неделе налогового периода сентября.    читать дальше
.
02 октября 2023 года 19:33
Подъем рынка акций РФ в понедельник захлебнулся из-за ухудшения внешних настроений, вырос Сургутнефтегаз
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ в понедельник исчерпал позитивный импульс минувшей недели и перешел к коррекции на фоне ухудшения внешних настроений и просевшей нефти после локального их роста на новостях о решении вопроса о финансировании правительства США, позволившего избежать шатдауна. Индекс Мосбиржи после утреннего подъема выше 3160 пунктов откатился к закрытию к 3130 пунктам, при этом фаворитами дня выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,9%) за счет ослабления рубля.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.