Вероятен позитив на рынке акций США в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятна позитивная динамика на американском фондовом рынке в понедельник, считает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев.

"Рассчитываем на среднюю волатильность в ходе предстоящей сессии на рынке акций США. В течение дня будет опубликован индекс производства PMI от ISM за сентябрь, который может оказать воздействие на сантимент. "Индекс страха" VIX находится на повышенных уровнях (более 17 на закрытии торгов 29 сентября). Однако ключевым драйвером дня станет отыгрыш новости о согласовании республиканцами и демократами временного бюджета, из-за чего "шатдаун" в США отложен на 45 дней. На этом фоне мы прогнозируем восходящую динамику на американских фондовых площадках, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Кроме того, на наш взгляд, публикация данных по дефлятору потребительских расходов, означающая определенный позитив для рынка, была отыграна в сегменте гособлигаций (двухлетние трежерис показали снижение доходностей), однако общий сантимент в пятницу оставался смешанным из-за эффекта окончания месяца и квартала при наличии риска "шатдауна". В этой связи S&P 500 закрылся в минусе. Мы считаем, что 2 октября инвесторы попытаются выкупить негатив предыдущих торгов, что позволяет говорить о позитивном балансе рисков. В фокусе внимания инвесторов будет оставаться динамика цен на нефть".

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