"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, China Life Insurance Co., Tencent, Baidu Inc., China Construction Bank, Chow Tai Fook, Sinopec Shanghai Petrochemical Co. и Longfor Group.

"Экономическая активность в Китае остается слабой. Инфляция продолжает оставаться около нулевой отметки. Одновременно в августе впервые за несколько месяцев вышли цифры лучше ожиданий - рост промпроизводства ускорился до 4,5%, розничных продаж - до 4,6%. В августе 2023 года правительство страны объявило о небольших стимулах в секторе недвижимости, включая снижение ставок по займам, уменьшение ограничений на покупку второго жилья и стимулирование покупателей первого жилья. Это привело к увеличению объема выдачи новых кредитов, которые в августе выросли почти в четыре раза м/м и достигли рекордного уровня в 1,36 трлн юаней ($186,18 млрд). Мы решили внести небольшие изменения в нашу подборку, заменив акции China Tower на China Petroleum на фоне снижения экспорта нефтепродуктов из России", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.