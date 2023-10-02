Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 24%, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

"Компания объявила, что в сентябре поставила дилерам 36060 автомобилей (на 212,7% больше, чем в сентябре 2022 года) и установила новый месячный рекорд. В целом операционные результаты оказались лучше наших ожиданий и консенсус-прогноза, но считаем оценки Li Auto завышенными", - указывает эксперт.

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