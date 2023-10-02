Главные события недели - SberCIB

Будет опубликован отчет по рынку труда в США, а также выйдут индексы PMI для США и России за сентябрь на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

2 октября:

- Индексы PMI в производственном секторе США и России в сентябре;

- Безработица в еврозоне за август.

3 октября:

- Число открытых вакансий на рынке труда в США JOLTS в августе.

4 октября:

- Минфин опубликует данные по объему дополнительных нефтегазовых доходов;

- Индексы PMI в секторе услуг США и России в сентябре;

- ИЦП еврозоны в сентябре;

- Число занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP в сентябре;

- Розничные продажи в еврозоне за август;

- Недельная инфляция в России.

5 октября:

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США.

6 октября:

- Отчет по рынку труда в США в сентябре.

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