Средний потенциал роста цены акций ритейлеров в 4К23 составляет 36% - "БКС МИ"

Средний потенциал роста цены акций ритейлеров в 4К23 составляет 36%, говорится в стратегии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на IV квартал текущего года.

"Цены на бумаги ритейлеров за последний месяц упали на 8-18% по сравнению с 4%-ной коррекцией индекса Мосбиржи, - констатируют эксперты. - Считаем текущие оценки привлекательными и поэтому повышаем рекомендации по ритейлерам в нашем покрытии: X5 Retail, "Магнит" и Fix Price - с "держать" до "покупать". Во II полугодии 2023 года ждем улучшения у X5 Retail и Fix Price, по "Магниту" - неясно".

Тяжелая сравнительная база I полугодия 2022 года негативно повлияла на результаты ритейлеров в I полугодии 2023 года, отмечается далее в материале. На этом фоне аналитики ожидают улучшение динамики показателей во II полугодии 2023 года. Особенно для X5 Group, которая показала обнадеживающие тенденции в выручке во II квартале 2023 года.

"Fix Price также может улучшить результаты, но макроэкономические и валютные факторы остаются ключевой областью неопределенности, - подчеркивают эксперты. - У нас меньше уверенности в отношении "Магнита" после разочаровывающего роста выручки в I полугодии 2023 года. Дальнейшая динамика его выручки будет зависеть от стратегии открытия магазинов компании".

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