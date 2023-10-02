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02 октября 2023 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lam Research с целью $710
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целью $710 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,28%, стоп-приказ: $590, говорится в комментарии инвестиционной компании. По оценке аналитиков, рентабельность компании в прошедшем квартале оказалась лучше прогнозов, так как значительно выросло число заказов наиболее продвинутого оборудования Lam в сегменте фаундри. Ожидается, что в текущем квартале EPS составит $6,05, что выше прогнозируемых аналитиками $5,98. Кроме того, менеджмент существенно увеличил прогнозы по операционной (28%) и валовой (46,5%) марже, подчеркивается в комментарии. "С технической точки зрения после длительного восходящего движения котировки откатились к уровню поддержки и отскочили от него. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $590 риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26", - указывают экперты "Финама". Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, предоставляет услуги по его обслуживанию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-LAM/RESEARCH-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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