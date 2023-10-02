БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Текущие форвардные ставки не в полной мере закладывают перспективы ужесточения ДКП с учетом возросших проинфляционных рисков, поэтому риск дальнейшего роста доходностей по ОФЗ сохраняется, - пишет эксперт. - Аналогичные риски характерны и для корпоративного сегмента, который пока в основной массе игнорирует рост ставок, возможно, из-за другой структуры держателей и низкой чувствительности к кредитным рискам после ралли первой половины 2023 года".

По мнению аналитика, для консервативных инвесторов по-прежнему остаются привлекательными флоатеры с привязкой к средней RUONIA или уровню ключевой ставки. При этом классические среднесрочные и долгосрочные облигации тоже можно рассмотреть, если горизонт инвестиций длинный, и нет потребности выводить средства раньше срока. Текущая конъюнктура дает возможность зафиксировать доходность по ОФЗ около 12,1-12,2% на долгий срок - это сопоставимо со средней полной доходностью индекса Мосбиржи за последние 10 лет в районе 12,7%, подчеркивает Галактионов.

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