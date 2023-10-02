Северсталь, Мечел и Норникель - фавориты сектора металлургии и добычи - "БКС МИ"

"Северсталь", "Мечел" и "Норильский никель" выделяются в качестве фаворитов сектора металлургии и добычи в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на IV квартал 2023 года.

"Большинство компаний сектора металлургии и добычи наконец открылись для рынка, опубликовав финансовые результаты, - пишут эксперты. - Показатели свидетельствуют о том, что компании практически адаптировались к текущим условиям. Некоторые из них (особенно сталелитейщики) накопили достаточный денежный поток на балансе, поскольку не выплачивали дивиденды с конца 2021 года. Рекомендуем "покупать" сектор металлургии и добычи".

С момента выхода последней стратегии "БКС МИ" дивиденды рекомендовала только "АЛРОСА" с коэффициентом выплат 140%. Это, по мнению аналитиков, может указывать на то, что и другие компании последуют этому примеру, то есть рекомендованный объем может превысить фактический свободный денежный поток. Эксперты считают выход финансовой отчетности позитивным знаком возобновления выплаты дивидендов с доходностью до 13% с учетом доступных денежных средств.

"Ожидаем, что российский сектор стали останется стабильным в течение года, чему будет способствовать строительный сектор, а также рост машиностроения, - прогнозируют стратеги. - В то же время продолжающееся восстановление экономики Китая может оказать поддержку рынку цветных металлов (около 45-50% мирового потребления).Цены на золото остаются высокими на фоне признаков рецессии в мире. В отношении алмазного рынка мы подтверждаем наш осторожный взгляд, поскольку экономическая неопределенность в США и замедление темпов восстановления розничной торговли в Китае приводят к снижению цен. Кроме того, развитие рынка искусственных алмазов создает долгосрочных риски для рынка природных алмазов."

Правительство России ввело экспортные пошлины на большинство товаров с октября 2023 года до конца 2024 года, напоминают эксперты "БКС МИ", и считают, что данная мера носит временный характер и не приведет к существенному снижению внутренних цен.

"Из компаний сектора мы предпочитаем "Северсталь" в ожидании сохранения высокого спроса на сталь на локальном рынке, "Мечел" в свете постепенного роста цен на уголь, а также "Норникель" с учетом предстоящего высвобождения оборотного капитала и возращения к дивидендам", - резюмируют аналитики.

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