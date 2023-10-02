Акции Amazon, Micron и Nike будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Amazon.com Inc., Micron Technology и Nike Inc. будут интересны на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Эти бумаги, по мнению аналитика, могут продолжить отыгрывать квартальную отчетность в ближайшие дни.

"Производитель спортивной одежды и аксессуаров Nike представил отчетность за I финансовый квартал в четверг, после закрытия торгов в США, - пишет эксперт. - Акции Nike отреагировали на нее позитивно. Финансовые показатели оказались смешанными - EPS лучше ожиданий, продажи хуже. Прибыль на акцию составила $0,94, выручка - $12,94 млрд (прогноз: $0,75 и $12,98 млрд соответственно). Компания подтвердила прогноз на год и позитивно оценила перспективы текущего II финквартала. В пятницу акции отреагировали ростом на 6,7%. Часть позитивного движения была "съедена". Возможен новый рывок к 50-дневной скользящей средней - $101".

Чипмейкер Micron Technology представил отчетность в среду ночью, акции отреагировали падением около 3% в четверг, отмечается далее в комментарии. Компания отчиталась хуже консенсус-прогноза аналитиков, но представила позитивный прогноз. В компании предполагают, что в 2024 году рынок будет восстанавливаться в связи с повышением спроса и нормализацией объемов предложения.

Аналитик указывает, что в пятницу акции прибавили 4,3%, котировка - $68. В районе $64 бумаги нащупали поддержку и начали отскок. Возможно движение к $71-72.

Эксперт БКС обращает на новость от Amazon о том, что компания намерена вложить до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта Anthropic. Онлайн-ритейлер получит миноритарную долю в нем.

"Anthropic была создана 2021 году выходцами из OpenAI - разработчика чат-бота GPT, - напоминает Холоденко. - Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей. Ее флагманский продукт - ИИ-ассистент Claude. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 100,8% в ближайший год и на 6,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения: по индустрии диверсифицированных ритейлеров предполагается 59,7% и 8,8% соответственно".

Акции Amazon отскочили от горизонтальной поддержки $124, котировка - $127,1, указывает эксперт. Ближайший технический ориентир $134.

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