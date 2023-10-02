Рынок акций РФ утром превысил 3150п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами Сургутнефтегаза

Москва. 2 октября. Рынок акций РФ утром во вторник растет на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после решения вопроса о финансировании правительства США, позволившего избежать шатдауна, индекс Мосбиржи превысил 3150 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3152,7 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1012,17 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,8%.

Доллар стоит 98,05 рубля (+0,08 рубля), в начале торгов курс поднимался выше 98,7 руб./$1.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,8% и +1,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник ожидается плавный рост в течение дня по причине подросшей нефти и продолжающего слабеть рубля. Ставки продолжают никак не влиять на рынок РФ, что еще раз подтверждает причину ослабления рубля в росте импорта и внутреннего спроса быстрее чем предложения.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что индекс Мосбиржи может развить повышение в условиях слабого рубля.

В США локальным позитивом стало достижение соглашения, позволяющего продолжить финансирование американского правительства до 17 ноября. По ходу дня инвесторы будут также ждать данных по деловой активности в производстве страны и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Нефтяные фьючерсы Brent и WTI пытаются устоять выше краткосрочных поддержек $92 и $90 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), которые отделяют их от развития коррекционного снижения. На прошлой неделе цены отступили от локальных пиков, но среднесрочно сохраняют силу. В среду, 4 октября, ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, изменений квот по добыче на котором не ожидается. Тем не менее не исключено, что нефтедобывающие страны внесут некоторые корректировки в производство после запрета на экспорт нефтепродуктов из России.

Индекс Мосбиржи при стабилизации выше 3150 пунктов с высокой долей вероятности протестирует отметку 3200 пунктов, пытаясь развить восстановление от локальных минимумов. За рубежом будут следить за сигналами, позволяющими спрогнозировать дальнейшую динамику процентных ставок в США и Европе, а биржи Китая всю неделю будут закрыты на праздники, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", начало октября на российском рынке, вероятно, пройдет в нейтральном ключе. Однако краткосрочно рынок сохраняет некоторый импульс вверх для завершения отскока. В среднесрочной перспективе на российском рынке ожидается возобновление повышательного тренда к верхней границе широкой боковой формации. На рынке США начало торгов, скорее всего, будет позитивным, так как на выходных удалось избежать "шатдауна" - американские власти пришли к временному соглашению на 45 дней, которое предотвратило приостановку работы правительства.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, начавшееся в пятницу уверенное снижение курса рубля продолжилось утром в понедельник, пара доллар-рубль протестировала сопротивление 98,5 руб./$1.

"Видим высокую вероятность пробоя этой преграды и ухода курса чуть выше 100 руб./$1, где можно ждать решительных действий монетарных властей по обузданию роста доллара. Слабый рубль будет поддерживать акции экспортеров, среди которых очень перспективно выглядит нефтянка. В ближайшее время также ждем возобновления роста нефти, которой должен помочь традиционный для осени сезон ураганов в Штатах. Отметка $95 за баррель, которая была ранее сопротивлением, уже проторгована и теперь не станет сильным препятствием для движения нефти Brent к $100", - считает эксперт.

Из нефтянки наиболее интересными выглядят "префы" "Сургутнефтегаза" и бумаги "Газпром нефти", которые были в тройке пятничных лидеров роста. Однако с первой бумагой стоит проявлять среднесрочную осторожность. Во-первых, похоже, что часть валютной кубышки компания конвертировала в рублевые активы, поэтому падение курса национальной валюты уже не так сильно, как могло бы, будет влиять на прибыль, считает Антонов. Во-вторых, маловероятно, что монетарные власти РФ пустят курс доллара далеко за "сотню", да и приток долларов на Мосбиржу все-таки должен увеличиться из-за роста цен на нефть, полагает он.

"Газпром нефть" в пятницу пробила вверх боковик, что стало одной из причин ее мощного взлета с обновлением исторического максимума. Но бумага интересная с точки зрения ожиданий от нее повышенных дивидендов, львиная часть которых уйдет "Газпрому".

Акции Сбербанка в пятницу выросли более чем на 1% во многом из-за слов главы банка Германа Грефа, что Сбер думает над выкупом своих акций у нерезидентов. Однако Сбер, по мнению Антонова, не получит в ближайшее время разрешение от властей на такую операцию. По грубым прикидкам, Сберу нужно будет направить на выкуп не менее 0,5 трлн руб. Такие деньги дня него не проблема - это половина заработанной чистой прибыли с начала года. Но выход такой суммы на тонкий российский валютный рынок, даже равномерно в течение пары месяцев, обвалит курс рубля, считает Антонов.

В целом на рынке акций РФ вряд ли стоит ожидать сильных движений в ближайшие дни. Скорее всего, будут наблюдаться периодические взлеты отставших бумаг и быстрая фиксация спекулятивной прибыли по ним, считает представитель "Алор брокер".

В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,5%: снизились Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,3%), подрос Nasdaq Composite (+0,1%). По итогам недели Dow Jones упал на 1,3%, S&P 500 - на 0,7%, Nasdaq прибавил 0,1%.

Все три индикатора завершили сентябрь и третий квартал снижением, причем падение S&P 500 (-4,9%) в прошлом месяце стало максимальным с декабря 2022 года, свидетельствуют данные FactSet.

В пятницу трейдеры оценивали отчет о расходах и доходах населения США за август, включающий в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Как расходы, так и доходы американцев в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли США.

Индекс PCE укрепился на 3,5% в годовом выражении, как и ожидалось. А вот июльские темпы роста индикатора были пересмотрены с повышением - до 3,4% с 3,3%. Подъем индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе замедлился до 3,9%. Его июльские темпы роста были пересмотрены до 4,3% с 4,2%.

Опубликованные данные показывают замедление базовой инфляции в США, однако трейдеры сомневаются, что это остановит Федрезерв от еще одного повышения базовой ставки в этом году, отмечает Market Watch.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, также выходные продолжаются в Южной Корее), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы прибавляют 0,5-0,7%).

Сенат Конгресса США накануне большинством голосов принял резолюцию, которая позволяет избежать прекращения финансирования правительства (шатдауна), сообщили американские СМИ.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов при прогнозах роста до 6 пунктов с уровня 5 пунктов во втором квартале.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление в субботу. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор превысил данную отметку впервые с марта. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут после снижения в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $92,28 за баррель (+0,1% и -1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $90,94 за баррель (+0,2% и -1% в пятницу).

Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.

Brent в сентябре подорожала на 9,7%, в третьем квартале - на 27,3%, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник растут акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+10,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,4% и +7% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,7%), акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+5,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,5%).

Подешевели акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,9%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-2,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 16,38 млрд рублей (из них 3,58 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 2,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 1,8 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).