Акции XLI снова интересны для покупки - "Финам"

Акции Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) после прошедшей коррекции снова интересны для покупки, считает аналитик отдела анализа акций "Финама" Наталия Пырьева.

Эксперт отмечает следующие важные моменты:

- Представители строительной отрасли извлекают выгоду из роста спроса и цен на технику, обусловленного ростом инвестиций в инфраструктуру США посредством принятия законопроекта о развитии инфраструктуры и закона "О снижении инфляции".

- В США намерены выделить $ 1,4 млрд на ремонт и модернизацию железнодорожных путей в 35 штатах страны для повышения безопасности и увеличения пропускной способности пассажирских и грузовых перевозок, что окажет благоприятное воздействие на бизнес представителей транспортного сектора.

- После глобального снятия карантинных ограничений мировая авиаотрасль продолжает наращивать объемы пассажирских перевозок на фоне реализации отложенного спроса на путешествия, что способствует росту спроса на гражданские самолеты и авиационные комплектующие.

- Продолжающийся рост мировых оборонных расходов в виду сложной глобальной геополитической обстановки и потребности в модернизации устаревшего военного оборудования способствуют росту числа заказов военно-промышленного комплекса.

Ключевыми рисками представляется рост издержек на фоне сохраняющегося инфляционного давления в США, замедление темпов закупок оборудования ввиду ужесточения условий кредитования, сокращение инвестиций в инфраструктурные проекты, указывает Пырьева в обзоре.

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Industrial Select Sector. ETF имеет достаточно широкую направленность и покрывает такие отрасли, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, машиностроение, авиаперевозки и логистика, строительная инженерия, производство электрооборудования.

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