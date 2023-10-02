Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для "обычки" Сургутнефтегаза и "держать" для "префов"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "держать" для его привилегированных бумаг, сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"Сургутнефтегаз" в пятницу, 29 сентября, представил финансовые результаты за 1П23 по МСФО и РСБУ. Мы оцениваем их позитивно в плане потенциального влияния на котировки акций эмитента, так как за счет девальвации рубля чистая прибыль в 2023 году вырастет. Отметим, однако, что чувствительность прибыли (убытка) от курсовых разниц к движениям курса пары USD/RUB снизилась по сравнению с 2022 годом, поэтому расчетные дивиденды за 2П23 по привилегированным акциям, как мы полагаем, уменьшатся относительно 1П23, ведь масштабная девальвация уже случилась в 1П23 (курс USD/RUB вырос с 70,3 руб./$1 на конец 2022 года до 87 руб./$1 к концу отчетного периода), - указывает эксперт. - На данный момент мы оцениваем дивиденды за год в 15 рублей на привилегированную акцию, что предполагает дивидендную доходность в 27%. По обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" подтверждаем рейтинг "покупать", по привилегированным - "держать".

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