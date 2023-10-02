Рубль может укрепиться в октябре до 92-93 руб./$1 - Ренессанс Банк

Рубль может укрепиться в октябре до 92-93 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционной аналитики Ренессанс банка Роман Чечушков.

"28 сентября стало пиком налоговых выплат и, соответственно, продажи иностранной валюты, - напоминает эксперт. - Также с 1 октября начинают действовать экспортные пошлины, размер которых привязан к курсу валютной пары USD/RUB. В ближайшие дни волатильность на валютном рынке будет повышенной из-за ограниченного предложения валюты".

По мнению аналитика, в октябре на курс рубля к доллару будет оказывать давление жесткая риторика ФРС: рынок ожидал, что повышение ставки ФРС 20 сентября станет последним в этом году, однако представители регулятора высказались за еще одно повышение ставки в течение 2023 года.

"Поддержку рублю будут оказывать растущие цены на нефть, приближающиеся к отметке $100 за баррель Brent, и высокая ставка ЦБ, которая может быть повышена еще раз, - считает Чечушков. - Новым фактором стабилизации станет экспортная пошлина, вероятно, рубль укрепится в диапазон 92-93 руб./$1 в октябре".

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