Индекс Мосбиржи может продолжить повышение в условиях слабого рубля - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может в понедельник развить повышение в условиях слабого рубля, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются восстановиться после падения конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Рубль сохраняет локальную слабость конца прошлой недели. В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит попытки подняться выше в рублевом сегменте благодаря сохранению оптимизма в американских фьючерсах и ценах на нефть, а также более слабому рублю. Последний, в то же время, будет оказывать давление на долларовый индикатор РТС. Индекс Мосбиржи при стабилизации выше 3150 пунктов с высокой долей вероятности протестирует отметку 3200 пунктов, пытаясь развить восстановление от локальных минимумов", - пишет эксперт.

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