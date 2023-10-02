"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Сургутнефтегаза

"Тинькофф Инвестиции "сохраняют позитивную оценку перспектив цены привилегированных акций "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент выпустил операционно нейтральную отчетность за первое полугодие 2023 года. Выручка выросла на 7% по сравнению с первым полугодием 2021 года, однако чистая прибыль возросла в 5,5 раз в основном за счет значительной переоценки валютных депозитов на фоне девальвации рубля. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и ожидаем дивиденды по итогам года в размере от 10,5 до 15 рублей на акцию при сохранении курса рубля в диапазоне 85-95 руб./$1. Если курс доллара к концу 2023 года будет чуть выше, чем сейчас, можно ожидать дивиденды более 16 рублей на акцию с рекордной доходностью", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.