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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96,5-98,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
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02 октября 2023 года 10:20
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96,5-98,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 96,5-98,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 102-104 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. По мнению эксперта, в качестве поддержки рублю могут выступить растущие цены на энергоносители. При этом он находится под давлением на фоне обсуждений китайского опыта администрирования валютного курса, вызывающих повышенную волатильность рубля. "Также не в пользу российской валюты в краткосрочной перспективе может сыграть окончание налогового периода, которое на данный момент еще не оказало значительного влияния на бивалютную корзину, - полагает Тимошенко. - Тем временем вышедшие данные Министерства торговли США о росте экономики страны на 2,1% в пересчете на годовые темпы, были ожидаемы инвесторами и прогнозировались аналитиками, поэтому не оказали заметного влияния на курс американской валюты. Небольшое отрицательное влияние на доллар оказали результаты аукциона по продаже семилетних гособлигаций США". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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