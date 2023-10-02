Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96,5-98,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 96,5-98,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 102-104 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, в качестве поддержки рублю могут выступить растущие цены на энергоносители. При этом он находится под давлением на фоне обсуждений китайского опыта администрирования валютного курса, вызывающих повышенную волатильность рубля.

"Также не в пользу российской валюты в краткосрочной перспективе может сыграть окончание налогового периода, которое на данный момент еще не оказало значительного влияния на бивалютную корзину, - полагает Тимошенко. - Тем временем вышедшие данные Министерства торговли США о росте экономики страны на 2,1% в пересчете на годовые темпы, были ожидаемы инвесторами и прогнозировались аналитиками, поэтому не оказали заметного влияния на курс американской валюты. Небольшое отрицательное влияние на доллар оказали результаты аукциона по продаже семилетних гособлигаций США".

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