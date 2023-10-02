Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет расти в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост на торгах в понедельник, поддержку "быкам" окажут высокие цены на нефть и слабеющий рубль, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ближайшим рубежом для индекса выступает отметка 3140 пунктов, прохождение которой вновь способно открыть цели в районе 3180-3220 пунктов. Предпочтение в очередной раз отдаем акциям нефтегазовых компаний, локально это "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть", - указывают эксперты в комментарии.

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