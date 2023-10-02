Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 2 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу: Dow Jones и S&P 500 снизились, а Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Трейдеры оценивали отчет о расходах и доходах населения США за август, включающий в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС). Как расходы, так и доходы американцев в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли США.

Индекс PCE увеличился на 3,5% в годовом выражении, как и ожидалось. А вот июльские темпы роста индикатора были пересмотрены с повышением - до 3,4% с 3,3%. Подъем индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе замедлился до 3,9%. Его июльские темпы роста были пересмотрены до 4,3% с 4,2%. Опубликованные данные показывают замедление базовой инфляции в США, однако трейдеры сомневаются, что это остановит Федрезерв от еще одного повышения базовой ставки в этом году.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в начале новой недели показывают в основном негативную динамику. Биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов опустилось на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:19 МСК потерял 0,2%.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов по сравнению с 5 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Таким образом, значение индикатора достигло максимального уровня за последние пять кварталов. Эксперты в среднем ожидали менее значительного подъема индекса - до 6 пунктов, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Вместе с тем цены на нефть умеренно повышаются на торгах в понедельник. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $92,53 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов опустилась на 1%, до $92,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,37%, до $91,13 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 1%, до $90,79 за баррель.

Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживают стоимость нефти. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель. Brent подорожала на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 сентября выросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,334 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,243 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,33% и составил 105,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,3%, опустившись до 854,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-2,45%), "РЖД-001P-02R" (-1,12%) и "РЖД-001P-16R" (-1,06%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-002Р-03" (+0,43%), "Почта России-001Р-10" (+0,43%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ДОМ.РФ совместно с Газпромбанком (MOEX: GZPR) реализовал первую сделку по устойчивой секьюритизации ипотечного портфеля. Выпуск 10-летних ипотечных облигаций серии БО-001P-37 объемом 29,8 млрд рублей обеспечен социальными и "зелеными" жилищными кредитами, выданными Газпромбанком, и поручительством ДОМ.РФ. Размещение ипотечных облигаций осуществляется в соответствии с подписанным в 2019 году между институтом развития и Газпромбанком меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) повысило объем размещения 7-летних бондов серии 001Р-28R с привязкой к RUONIA с "не менее 30 млрд рублей" до 45 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир премии к RUONIA на уровне 120 базисных пунктов. Ставка 1-го купона составит, исходя из формулы RUONIA+ спред, 13,37% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 сентября. Техразмещение запланировано на 5 октября.

ООО "Охта групп" со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов - 17% годовых, 5-8-го купонов - 16% годовых, 9-12-го купонов - 14% годовых. Купоны квартальные. Предусмотрен call-опцион через 1,5 года. Доходность к погашению составит 16,78% годовых, к call-опциону - 17,77% годовых. Техразмещение запланировано на 11 октября.

АО "Авангард-агро" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5% годовых. Выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 года на 10 лет по ставке квартального купона 9% годовых. По выпуску 23 октября предстоит исполнение оферты.