Вероятно продолжение снижения цен ОФЗ в начале текущей недели - ПСБ

Вероятно продолжение постепенного снижения котировок рублевых гособлигаций в начале текущей недели на фоне сохранения давления на рубль, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ продолжили снижаться на прошедшей неделе - кривая поднялась еще на 15-24 б.п. Инверсия на участке 1-10 лет увеличилась до 65 б.п. (12,53% и 11,88% годовых соответственно): инвесторы продолжают переоценивать риски дальнейшего повышения ключевой ставки (ждем +100 б.п. в октябре), - отмечает эксперт. - Минфин сократил план по размещениям на IV квартал 2023 года до 500 млрд руб. (1 трлн руб. в III квартале). С учетом погашения в предстоящую среду выпуска серии 25084 на 150 млрд руб., объем нетто размещений составит 350 млрд руб., при текущей рыночной конъюнктуре остается негативным фактором для котировок госбумаг".

Также Грицкевич напоминает, что в условиях роста ожиданий повышения ставки центробанка спрос на флоатеры сохраняется. На текущей неделе он рекомендует обратить внимание на выпуски "РусГидро" и "Газпром капитала".

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