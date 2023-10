S&P 500 упал в сентябре максимально с декабря 2022г

Индексы США не показали единой динамики в пятницу. Рынок акций Японии растет, а Австралии снижается на торгах в понедельник. Цены на нефть слабо повышаются в понедельник.

Американские фондовые изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу: Dow Jones и S&P 500 снизились, а Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе.

По итогам недели Dow Jones упал на 1,3%, S&P 500 - на 0,7%, Nasdaq прибавил 0,1%.

Все три индикатора завершили сентябрь и третий квартал снижением, причем падение S&P 500 (-4,9%) в прошлом месяце стало максимальным с декабря 2022 года, свидетельствуют данные FactSet.

Мнения инвесторов относительно того, стоит ждать рецессии в экономике США или "мягкой посадки" колеблются "туда-сюда", отмечает главный инвестиционный директор Northwestern Mutual Wealth Management Co. Брент Шутте.

"Я думаю, пока все слишком туманно, чтобы они могли найти ответ", - приводит слова эксперта Market Watch.

В пятницу трейдеры оценивали отчет о расходах и доходах населения США за август, включающий в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Как расходы, так и доходы американцев в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли США.

Индекс PCE укрепился на 3,5% в годовом выражении, как и ожидалось. А вот июльские темпы роста индикатора были пересмотрены с повышением - до 3,4% с 3,3%.

Подъем индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе замедлился до 3,9%. Его июльские темпы роста были пересмотрены до 4,3% с 4,2%.

Опубликованные данные показывают замедление базовой инфляции в США, однако трейдеры сомневаются, что это остановит Федрезерв от еще одного повышения базовой ставки в этом году, отмечает Market Watch.

"Динамика индекса PCE Core говорит о том, что инфляция продолжает ослабляться благодаря ужесточению политики ФРС, - отмечает главный инвестиционный директор BMO Family Office Кэрол Шлейф. - Проблема в том, что темпы базовой инфляции все еще почти вдвое выше целевого показателя американского ЦБ, поэтому возможность еще одного подъема ставки сохраняется".

Стоимость акций Intel Corp. (SPB: INTC) выросла по итогам торгов в пятницу на 1,1%. Бумаги одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов завершили в плюсе четвертый квартал подряд - это самый длительный период непрерывного квартального роста капитализации компании с начала 2010 года, по данным Dow Jones.

Акции Nike Inc. (SPB: NKE) выросли в цене на 6,7% благодаря хорошей отчетности производителя спортивных товаров за первый финквартал и позитивным прогнозам. Чистая прибыль в расчете на акцию компании в минувшем квартале оказалась лучше ожиданий рынка. Nike подтвердила годовые прогнозы и позитивно оценила перспективы второго финквартала.

Акции других производителей одежды и обуви подорожали вслед за Nike. Стоимость бумаг Foot Locker Inc. (SPB: FL) поднялась на 2,3%, Under Armour Inc. (SPB: UA) - на 4,6%.

Котировки акций китайских компаний, торгующихся в Нью-Йорке, выросли в пятницу благодаря новости о том, что Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) предложило ослабить контроль за трансграничной передачей данных.

ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. подорожали на 1,4%, Nio (SPB: NIO) Inc. - на 1,5%, Li Auto (SPB: LI) Inc. - на 3,2%, Xpeng (SPB: XPEV) Inc. - на 6,6%.

Акции General Motors (SPB: GM) Co., Ford Motor (SPB: F) Co. и Stellantis подешевели на 0,6%, 1,1% и 0,7% соответственно. Глава профсоюза работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) США Шон Фейн в пятницу объявил, что работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода General Motors в Мичигане присоединятся к забастовке, начавшейся 15 сентября.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу опустился на 158,84 пункта (0,47%) и составил 33507,5 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 11,65 пункта (0,27%) - до 4288,05 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 18,05 пункта (0,14%) и составил 13219,32 пункта.

Рынок акций Японии растет в ходе торгов в понедельник, в то время как фондовый индекс Австралии показывает негативную динамику.

Биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов по сравнению с 5 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии.

Таким образом, значение индикатора достигло максимального уровня за последние пять кварталов. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Эксперты в среднем ожидали менее значительного подъема индекса - до 6 пунктов, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК увеличилось на 0,2%.

Лидерами повышения выступают акции химической компании Resonac и чипмейкера Advantest Corp., подорожавшие на 3,4%.

Кроме того, растут котировки бумаг представителей финансовой отрасли, в том числе Mitsubishi UFJ (+2,1%), Fukuoka Financial Group (+3,1%), Concordia Financial Group (+2,8%) и Shizuoka Financial Group (+2,7%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:19 МСК опустился на 0,2%.

Существенное снижение котировок показывают акции золотодобывающей Falcon Metals (-6,3%), владельца сети пиццерий Domino''s Pizza Enterprises (-4,1%) и сельскохозяйственной компании GrainCorp (-4%).

В то же время бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 0,8% и 1,1% соответственно, золотодобывающей St. Barbara Ltd. - на 8,6%.

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в понедельник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $92,32 за баррель, что на $0,12 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов опустилась на $0,9 (1%), до $92,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,14 (0,15%), до $90,93 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,92 (1%), до $90,79 за баррель.

Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.

Brent подорожала на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

"Импульс к росту цен, связанный с опасениями дефицита предложения на рынке, исчерпал себя к концу прошлой недели, - считает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Сейчас, вероятно, будет фаза консолидации, пока не появится новых рыночных драйверов".

На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.