Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за миром и нефтью, индекс Мосбиржи превысил 3130п

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе вернулся к росту на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent локально поднималась к $97,7 за баррель - новый пик с осени 2022г). Индекс Мосбиржи поднялся выше 3130 пунктов, индекс РТС превысил рубеж 1000 пунктов.

В период с 25 по 29 сентября индекс Мосбиржи вырос на 2,8% и составил 3133,26 пункта, индекс РТС прибавил 0,8% и достиг 1007,58 пункта на фоне роста доллара до 97,96 руб./$1 (+1,71 рубля) и роста ноябрьской нефти Brent до $95,37 за баррель (+1,9%).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий продолжительного действия жесткой монетарной политики центробанков. Индекс МосБиржи просел в район 3045 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-1,7%) и "Русала" (-1,5%), лучше рынка выглядели выросшие акции Polymetal (+5,7%) и "РусГидро" (+3,9%).

Чистая прибыль Polymetal в I полугодии 2023 года составила $190 млн, после чистого убытка в размере $321 млн годом ранее.

Во "втором эшелоне" выросли акции "Совкомфлота" (+6,1%), который подтвердил ожидания по чистой прибыли во второй полугодии в рублевом эквиваленте на уровне первого полугодия текущего года. Эксперт прогнозируют, что дивидендная доходность акций за 2023 год может составить порядка 15%.

Негативными факторами для мировых фондовых площадок являются "ястребиные" сигналы Федрезерва, а также инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть. Нефть Brent в начале недели просела в район $93 за баррель в рамках коррекции. За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%, и все больше инвесторов говорит о возможности возврата рынка к уровням в $100 за баррель.

Во вторник снижение рынка акций РФ вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанками сменилось коррекционным отскоком благодаря выросшей нефти (Brent поднялась к $94 за баррель). Индекс МосБиржи после локального падения к 3000 пунктам развернулся и завершил день выше 3050 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги металлургов во главе с "Северсталью" (+3,9%) и акции финансовых компаний.

Фондовая Азия просела из-за проблем в секторе недвижимости Китая. Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж. Компания сообщила о намерении найти новый способ сокращения долга. Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечают эксперты.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в сентябре упал до 103 пунктов с августовского уровня 108,7 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 105,5 пункта, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 675 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в августе до 700 тыс., по данным Trading Economics.

Просели акции банка "Санкт-Петербург" (-1,7%, до 288,3 рубля; и -1,1% "префы") в рамках фиксации прибыли игроками по факту утверждения дивидендов за полугодие. Акционеры банка на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную (закрытие реестра под выплаты - 9 октября).

В среду рынок акций РФ продолжил коррекцию вверх на фоне раллировавшей нефти (Brent превысила $96 за баррель) и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район 3070 пунктов во главе с бумагами "ФСК-Россети" (+6,9%) на сильном отчете компании за полугодие; индекс РТС не смог удержать рубеж 1000 пунктов из-за вечернего ослабления рубля.

"ФСК-Россети" увеличили прибыль по РСБУ в I полугодии в 6,4 раза, до 202 млрд руб. Чистая прибыль "ФСК-Россетей" по МСФО за 6 месяцев составила 123,87 млрд руб., а EBITDA за полугодие достигла 254,7 млрд руб.

Выросли расписки Ozon (+3,1%) на фоне новостей, что маркетплейс запустил продажу автомобилей. Во "втором эшелоне" среди лидеров роста в ожидании увеличения товарооборота России с Китаем оказались расписки "Глобалтранса" (+3,8%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.

Нефть выросла после выхода данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на 2,17 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,32 млн) - до минимальных со 2 декабря 2022 года 416,3 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ вырос третьи торги подряд на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent стабилизировалась выше $96 за баррель), индекс МосБиржи преодолел рубеж 3100 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний, сред которых лидировал "Сургутнефтегаз" (+3% и +2,9% "префы").

Акционеры "Татнефти" (+1,7%) на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию (закрытие реестра 11 октября).

Просели акции "Мосбиржи" (-2,6%) после подведения итогов заседания наблюдательного совета по вопросу дивидендной политики. Наблюдательный совет "Мосбиржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года и новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. "Мосбиржа" нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году за счет высоких темпов роста комиссионного дохода - CAGR в размере 13% и выше. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. По итогам 2022 года "Мосбиржа" получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей).

Нефтяные котировки получили поддержку со стороны сокращения запасов в США и опасений того, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России будет продолжительным.

В пятницу рынок акций РФ сохранил восходящий импульс на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и возобновления ослабления рубля. Индекс МосБиржи превысил 3130 пунктов, лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+4,5% и +8,6% "префы") за счет слабости рубля.

Сбербанк (+1,6%) анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил "Интерфаксу" глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы".

Акции "Софтлайна" (+7,7%) выросли второй день подряд на фоне включения бумаг с 28 сентября в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, что дает инвесторам более выгодные условия, в частности в вопросах налогообложения.

В период с 25 по 29 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги "Сургутнефтегаза" (+10% и +16% "префы"), "Совкомфлота" (+13%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+13%); хуже рынка оказались акции "ВСМПО-Ависма" (-11%), "Соллерса" (-7%), "М.Видео" (-2%).

Динамику рынка акций РФ в начале октября будут определять геополитические и корпоративные новости, а также движение нефти Brent. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 3080-3200 пунктов, для индекса РТС - 980-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".