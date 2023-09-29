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29 сентября 2023 года 19:49

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, раллировал Сургутнефтегаз на фоне ослабления рубля

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent опустилась в район $95,4 за баррель); индекс Мосбиржи превысил 3130 пунктов, индекс РТС опустился к 1007 пунктам на фоне ослабления рубля. Фаворитами выступили выстрелившие акции "Сургутнефтегаза", во "втором эшелоне" раллировали акции "Софтлайна".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3133,26 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1007,58 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 8,6%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 97,96 рубля (+1,16 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,8-2,8%, доллар подорожал на 1,71 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+4,5% и +8,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,5%), Сбербанка (+1,6% и +1,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил "Интерфаксу" глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы". "Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов", - сказал он.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%).

В опубликованном проекте бюджета РФ на 2024-2026 годы предусмотрено дополнительное увеличение ставки НДПИ на газ на период с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года включительно в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ. Минфин ожидает дополнительные доходы в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу в размере 257,2 млрд рублей.

Кроме того, правительство РФ предложило повысить коэффициент Ккг, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в большей величине для независимых производителей, чем для "Газпрома".

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, ослабление рубля после потери поддержки в виде налогового периода увеличило привлекательность акций экспортеров. Нефть, несмотря на увеличение волатильности, остается на вполне комфортных ценовых уровнях. Фактор пятницы, тем не менее, сдерживал активность покупателей.

Внешний фон несколько улучшился благодаря макростатистике. Первая оценка сентябрьского индекса потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне показала, что темпы роста показателя оценивается ниже ожиданий. Это довод для ЕЦБ в пользу того, чтобы не повышать ставку в ближайшее время. В США индекс цен расходов на личное потребление (PCE, один из важнейших ориентиров для ФРС) вырос в августе на 0,4%, тогда как прогнозировалось увеличение на 0,5%.

К началу будущей недели станут известны сентябрьские индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг Китая. При этом сам китайский рынок до 6 октября уйдет на каникулы в связи с национальными праздниками. В понедельник производственные PMI за минувший месяц выйдут по еврозоне и США, с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Помимо этого, в фокусе внимания инвесторов останутся коллизии с "шатдауном" в США и геополитика.

Индекс Мосбиржи на неделе смог отскочить от зоны поддержки вблизи 3000 пунктов и наметил цели ближе к 3200 пунктам. Если рубль продолжит проявлять слабость, а нефть по меньшей мере удержит текущие ценовые позиции, отечественный рынок сохранит повышательный импульс. Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 октября - 3050-3200 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, торги 29 сентября на Мосбирже стартовали в небольшом "плюсе", но к середине дня динамика стала смешанной из-за падения рубля.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в случае одобрения предложения Минэкономразвития о введении "мембранного" курса рубля (фактически двойного обменного курса), доллар вырастет до 150-250 руб./$1. Это предположение оказало давление на рубль и на индекс РТС. В свою очередь, новости о дивидендах крупных корпораций, а также динамика защитных акций позволили индексу Мосбиржи удержаться на положительной территории.

Лидерами роста стали традиционно рассматриваемые как защитный инструмент в условиях ослабления рубля акции "Сургутнефтегаза". В аутсайдеры в связи с возможным повышением акцизов на вино попали бумаги "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-6,6%) (бывшая "Белуга групп").

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов также отметил, что на фоне ослабления рубля в пятницу лучше остальных чувствовали себя акции экспортеров, хотя трудно сказать, что здесь были однозначно позитивные настроения. В нефтегазовом секторе продолжил рост бумаги "Сургутнефтегаза", которые выглядели гораздо сильнее рынка. В то же время довольно вяло смотрелись акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", несмотря на высокие цены на нефть и откат рубля. Под давление были бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа" после появления новостей о том, что правительство планирует увеличить НДПИ на газ.

Наибольшую поддержку рынку оказали акции Сбербанка на фоне новостей о том, что банк рассматривает возможность провести выкуп бумаг у нерезидентов. После этих сообщений бумаги Сбербанка поднялись выше 260 руб.

"Ожидаем снижения индекса Мосбиржи на следующей неделе. Не исключаем, что индекс предпримет попытки продолжить рост, но импульс может иссякнуть довольно быстро, из-за чего на рынок могут вернуться коррекционные настроения. По нашим оценкам, к концу следующей недели индекс рискует опуститься к отметке 3050 пунктов", - считает Головинов.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций завершил неделю в "плюсе", индексы Мосбиржи и РТС закрепились выше отметок 3100 и 1000 пунктов соответственно. Пока недельная динамика выглядит как отскок после волны снижения с начала сентября.

В среднесрочной перспективе с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры, относительно слабого рубля и бюджетных стимулов рынок акций может продолжить рост. Потенциал роста индекса Мосбиржи полной доходности (включает дивиденды) может составить 30% на горизонте до конца года.

На нефтяном рынке за счет устойчивого роста спроса и сокращения поставок со стороны ОПЕК+ продолжает формироваться дефицит предложения. В такой ситуации не исключен скачок цен Brent до уровня $100 за баррель до конца года, полагает Кравченко.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, среднесрочные риски по акциям сместились в сторону нисходящих.

С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится на перепутье между развитием краткосрочного восходящего движения и развитием среднесрочного снижения с рисками обновления локальных минимумов. Ориентиром в краткосрочном периоде станет сопротивление 3150 пунктов: способность преодолеть указанную отметку укажет на перспективу тестирования 3200 пунктов и стремления к 3300 пунктам. Отскок от 3150 пунктов, напротив, будет говорить о высокой вероятности закрепления ниже 3000 пунктов со следующей поддержкой 2950 пунктов. Индексу РТС в условиях слабого рубля будет сложно закрепиться выше ближайших сопротивлений 1025 и 1040 пунктов, в то время как риски стабилизации ниже 1000 пунктов при прочих равных возрастут, считает аналитик.

Цены на нефть Brent остаются в среднесрочном восходящем тренде как минимум при положении выше района поддержек $88-89,5 и могут стремиться к развитию движения в район $99 за баррель, а при сопутствующих фундаментальных факторах протестировать отметку $100. Закрепление ниже $88 за баррель в то же время укажет на риски развития фиксации прибыли и движения в район $81,5 (район средней полосы Боллинджера недельного графика), полагает Кожухова.

Начало сезона квартальных отчетностей в конце октября может усилить ожидания выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года. Дивидендные реестры за I полугодие 2023 года в октябре закроют "Татнефть", банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "АЛРОСА", "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Русснефть" (MOEX: RNFT) (по привилегированным акциям), отметила представитель "Велес Капитала".

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты на праздники, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), однако нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, DAX растут на 0,1-0,4%, FTSE просел на 0,1%) и в США (к 18:50 МСК Dow просел на 0,2%, S&P500 и Nasdaq выросли на 0,2-0,5%).

Расходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на аналогичную величину. Динамика обоих показателей совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Между тем респонденты агентства Bloomberg ожидали повышения расходов на 0,5%.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу увеличили волатильность.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $95,37 за баррель (+0,02% и -1,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $91,05 за баррель (-0,7% и -2,1% в четверг).

В ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

Тем временем ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Софтлайна" (+7,7%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+5,8%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+5,5%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+3,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,95), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,6%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+2,1%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2%).

Акции "Софтлайна" активно растут второй день подряд, в четверг их котировки выросли на 33,6%. Аналитики связывают заметный рост акций "Софтлайна" в последние два дня с включением их с 28 сентября 2023 года в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, что дает инвесторам более выгодные условия, в частности в вопросах налогообложения.

Цена размещения акций "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+0,1%, до 220,98 рубля) в рамках SPO составила 220,68 руб. за штуку, сообщила в пятницу компания.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "НоваБев Групп" (-6,6%), также просели бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-4,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,3%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 66,29 млрд рублей (из них 16,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,08 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 5,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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