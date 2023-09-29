Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 29 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник падение, продолжая отыгрывать достаточно "жесткие" комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, сделанные им по итогам сентябрьского заседания.

Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов 25 сентября прибавила 7,5 базисного пункта и составила 4,515% годовых. В свою очередь доходность десятилетних гособлигаций Германии поднялась до максимальной отметки с июля 2011 года - выше 2,8% годовых. Все больше трейдеров полагают, что крупнейшим центральным банкам придется сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительный период времени, чем это предполагалось ранее, для сдерживания инфляции.

По итогам двухдневного заседания (19-20 сентября) Федеральная резервная система оставила базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года (5,25-5,5% годовых) и дала понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз. В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) в середине сентября повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, в том числе базовую ставку по кредитам - до 4,5% годовых. Как говорилось в сообщении по итогам заседания, "в соответствии с текущими оценками совет управляющих ЕЦБ полагает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение достаточно длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю".

Снижение котировок US Treasuries во вторник продолжилось. Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов 26 сентября достигла отметки 4,57% годовых, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны ФРС США. Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что американскому центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

Кроме того, глобальные инвесторы с тревогой следили за новостями из сектора недвижимости Китая. Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве из-за невозможности расплатиться по долгам, достигшим на конец мая 668 млн юаней ($91 млн). Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж.

Процентные ставки гособлигаций США в начале торгов среды немного снизились с 16-летних максимумов, достигнутых днем ранее. Доходность 10-летних госбондов в ходе торгов опускалась на 3 базисных пункта, до 4,51% годовых. Показатель для двухлетних бумаг терял более 1 базисного пункта - до 5,06% годовых, 30-летних облигаций - 3,5 базисного пункта, до 4,64% годовых. Вместе с тем ближе к вечеру 27 сентября ситуация на рынке базовых активов вновь оказалась под давлением негативных настроений.

Доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США обновила в четверг многолетние максимумы - процентные ставки десятилетних бумаг достигли 4,63% годовых, тридцатилетних - 4,75% годовых. На финансовых рынках наблюдается нервозность из-за того, что ФРС готова снова повышать процентные ставки, несмотря на замедление инфляции, полагает глава отдела исследований Axioma Мелисса Браун. По ее мнению, инвесторы опасаются, что Федрезерв "зайдет слишком далеко". "Мы уже обратили внимание, что за последние пару недель настроения инвесторов, особенно в США, стали более негативными", - добавила она.

По данным американской ипотечной госкорпорации Freddie Mac, средняя процентная ставка по 30-летним кредитам в конце сентября поднялась до 7,31% годовых по сравнению с 7,19% неделю назад. Годом ранее она составляла 6,7% годовых. Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 6,72% годовых против 6,54% неделей ранее и 5,96% год назад. Национальная ассоциация риелторов США сообщила, что медианная цена дома в августе увеличилась на 3,9% в годовом выражении - до $407,1 тыс. Это максимальный показатель для августа с начала ведения расчетов. Исторический рекорд в $413,8 тыс. был отмечен летом прошлого года.

Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Эта оценка совпала как с ранее объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. В первом квартале рост ВВП составлял 2%. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 2 тыс. - до 204 тыс., по данным министерства труда США. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 14 тыс., сообщает Trading Economics.

В свою очередь Гонконгская фондовая биржа сообщила, что с 28 сентября приостановила торги акциями самого закредитованного застройщика в мире - China Evergrande. Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.

Вместе с тем, несмотря на негативные настроения, доминировавшие на мировых долговых рынках в течение большей части прошедшей недели, ситуация в секторе российских еврооблигаций была относительно спокойной и колебания котировок как правило не выходили за рамки бокового диапазона.

В последний день недели ситуация в секторе US Treasuries стабилизировалась и котировки базовых активов смогли немного скорректироваться вверх после публикации данных о расходах и доходах населения США, включающих в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федрезервом. Опубликованные данные, в частности, показали замедление базовой инфляции в США. При этом рынок отечественных евробондов вновь находился в безыдейном состоянии, не демонстрируя яркой динамики.

Индекс PCE повысился в августе на 3,5% в годовом выражении, как и ожидалось. Согласно пересмотренным данным, в июле этот показатель увеличился на 3,4%, а не на 3,3%, как было объявлено ранее. Подъем индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе замедлился до 3,9%. Однако июльский рост этого индикатора также был пересмотрен с повышением - до 4,3% с 4,2%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 3,5% - до 63,81% от номинала (их доходность выросла на 37 базисных пунктов и составила 9,73% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 68,17% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 9,25% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 13 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости за пять дней 0,97%, подорожав до 34,98% от номинала (его доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 15,38% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 0,1% - до 55,4% от номинала (их доходность увеличилась на 20 базисных пунктов и составила 29,93% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за неделю на 1,28% - до 52,32% от номинала (доходность выросла на 56 базисных пунктов - до 23,95% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,42%, до 50,27% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта, составив 18,74% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за пять дней на 0,2%, составив 65,41% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.