Ориентир для индекса Мосбиржи на октябрь - 3200 пунктов - "Велес Капитал"

Ориентиром для индекса Мосбиржи на октябрь выступает отметка 3200 пунктов, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Российский фондовый рынок начал сентябрь на оптимистичной ноте и обновил очередной максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, после чего перешел к нисходящей коррекции в условиях стабилизации рубля, высоких процентных ставок в стране и ухудшения настроений за рубежом, напоминает эксперт. По итогам месяца индикатор Мосбиржи потерял около 2,8%, а долларовый индекс РТС упал на 4,2%.

"Фундаментально дальнейшая динамика индекса Мосбиржи будет определяться курсом рубля, дивидендными ожиданиями и общемировыми настроениями (в частности, уровнем цен на нефть), - считает Кожухова. - Возможный новый виток ослабления российской валюты может вернуть покупки в акции, в то время как начало сезона квартальных отчетностей в конце октября - усилить ожидания выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года. В 2022 году дивиденды за 9 месяцев заплатили "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "ФосАгро", "Татнефть", "Газпром нефть", "Инарктика", "Лензолото", "Белуга Групп", "Черкизово", "ТМК". Дивидендные реестры за 1-е полугодие 2023 года в октябре, тем временем, закроют "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "Новатэк", "АЛРОСА", "ФосАгро" и "Русснефть" (по привилегированным акциям)".

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