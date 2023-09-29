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29 сентября 2023 года 18:29
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Chewy
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций онлайн-ритейлера кормов для домашних животных Chewy с целевой ценой $30 за штуку, что соответствует потенциалу роста 64% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Недавно компания отчиталась за 2К24, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, и внутренние метрики указывают на дальнейшее улучшение показателей в следующие кварталы, - пишут эксперты. - С момента IPO в 2019 году выручка компании выросла почти в три раза до $10 млрд, валовая рентабельность увеличилась на 800 б.п. до 28%, рентабельность по скорректированной EBITDA - почти на 1000 б.п. Мы полагаем, что недавний откат представляет хорошую возможность для покупки акций компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CHEWY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе вернулся к росту на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent локально поднималась к $97,7 за баррель - новый пик с осени 2022г). Индекс Мосбиржи поднялся выше 3130 пунктов, индекс РТС превысил рубеж 1000 пунктов. читать дальше
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Вероятен рост котировок нефти до $100 за баррель Brent в октябре, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цены на нефть сорта Brent в сентябре поднимались до максимума с ноября 2022 года $95,91/барр., а на нефть сорта WTI - до пика с августа 2022 года $94,99/барр., -... читать дальше
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Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе последних торгов квартала и после завершения налогового периода сентября
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.29 сентября 2023 года 14:56
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