"Велес Капитал" повысил целевую цену бумаг X5 Retail до 3030 руб

"Велес Капитал" повысил целевую цену GDR X5 Retail до 3030 руб. за бумагу, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа X5 продолжает укреплять свое влияние на рынке и активно расширять бизнес, несмотря на непростые внешние условия, - пишет эксперт. - За счет экспансии, адаптации CVP, развития новых форматов и точечных M&A ритейлер демонстрирует быстрые темпы роста продаж, которые не уступают результатам прошлого года. Мы полагаем, у компании весьма амбициозные планы будущего развития и относительно высокие темпы роста сохранятся в ближайшие несколько лет. Наш прогноз по выручке был пересмотрен в сторону повышения. Маржа находится под давлением растущих расходов на персонал в условиях нехватки людей и опережающего роста зарплат, что может продолжаться не один год".

Тем не менее в перспективе нескольких лет эксперт "Велес Капитала" позитивно смотрит на рентабельность X5 и считает, что у компании есть инструменты как минимум для возвращения показателя к уровню прошлых лет.

"Благодаря новым законодательным инициативам возможности для смены юрисдикции головной компании сейчас расширились, - уверен Михайлин. - Завершение этого процесса позволило бы возобновить выплату дивидендов, а также снизить риски и неопределенность для инвесторов".

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