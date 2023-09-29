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29 сентября 2023 года 16:25
Вероятен рост котировок нефти до $100/барр. в октябре - "Велес Капитал"
Вероятен рост котировок нефти до $100 за баррель Brent в октябре, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цены на нефть сорта Brent в сентябре поднимались до максимума с ноября 2022 года $95,91/барр., а на нефть сорта WTI - до пика с августа 2022 года $94,99/барр., - напоминает эксперт. - По итогам месяца котировки прибавляют около 9,5% и 14% соответственно. В целом на рынке преобладали страхи дефицита предложения в IV квартале текущего года, которые смягчали новые продажи в зарубежных акциях и опасность замедления роста крупнейших экономик в условиях перспективы еще одного повышения процентных ставок ФРС. Россия во второй половине сентября при этом объявила о временном запрете на экспорт нефтепродуктов из страны для стабилизации внутреннего рынка". По мнению Кожуховой, цены на нефть в октябре будут реагировать на поступающие из крупнейших нефтедобывающих стран сигналы. В частности, 4 октября мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется на очередное заседание. После приостановки экспорта нефтепродуктов из России на рынке стали ходить слухи о возможной корректировке политики по нефтедобыче и, в частности, некоторого увеличения производства нефти: реализация подобного сценария оказала бы нисходящее давление на нефтяные котировки, так же как и продолжение сильных продаж зарубежных акций, считает аналитик. В остальном котировки нефти, по оценке стратега, продолжают смотреть наверх с перспективой движения в район $100/барр. по сорту Brent в условиях рисков дефицита мирового предложения в IV квартале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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