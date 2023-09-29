Потенциал роста котировок "префов" Транснефти после дробления составит 11,9% - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста котировок привилегированных акций "Транснефти" после сплита составит еще 11,9%, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Привилегированные акции "Транснефти" могут выйти из зоны консолидации, пробив уровень сопротивления, - указывает эксперт. - Считаем целесообразным покупать акции по текущим ценам. Напомним, недавно совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров принять решение об осуществлении дробления акций "Транснефти" с коэффициентом 100 к 1. Следующая волна роста будет после одобрения акционерами в лице государства, а также самого дробления акций, когда смогу присоединиться розничные инвесторы. Текущая доходность инвестиционной идеи составляет 3,3%. На фоне положительного новостного потока по компании и рыночных настроений, котировки "Транснефти" могут вырасти до 160 000 руб. или 1600 руб. После сплита акций потенциал роста составляет ещё 11,9%".

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