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29 сентября 2023 года 15:49

Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе последних торгов квартала и после завершения налогового периода сентября

Москва. 29 сентября. Доллар США, евро и китайский юань уверенно растут на Московской бирже днем в пятницу, доллар при этом обновил максимальные отметки с начала сентября. Рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине после завершения накануне налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 97,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 98 руб. впервые с 8 сентября. Евро к этому времени стоил 103,37 руб./EUR1, подорожав на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 97,19 копейки - до 100,21 руб. Курс китайского юаня поднялся на 9,2 копейки - до 13,4 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к основным валютам в ходе торгов последнего рабочего дня квартала и с учетом завершившегося накануне налогового периода сентября. В предыдущие дни поддержку котировкам нацвалюты оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед сентябрьским единым днем уплаты налогов. В четверг, 28 сентября, они перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы объемом почти 3 трлн рублей.

Участники торгов продолжают наблюдать за дискуссией, которая развернулась между представителями российских финансовых институтов относительно мер валютного контроля.

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин выступил против введения механизма "мембраны" на валютном рынке, это может привести к появлению двух курсов - по 150 и 250 рублей за доллар.

Так он прокомментировал дискуссию, запущенную недавними высказываниями главы Минэкономразвития Максима Решетникова о необходимости изучить китайский опыт регулирования валютного рынка и выработать некий собственный его аналог, при котором будет существовать "некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей".

"Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой будет 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", - сказал Костин на банковском форуме в Сочи.

Он заявил, что необходимо продолжать соблюдать уже введенные Центробанком меры и постепенно возвращаться к более низкой ключевой ставке.

Против разделения валютного рынка на внешний и внутренний сегменты выступил глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф. "Два рубля создать? Нет. Я не поддерживаю, я считаю, что это шаг назад. Во-первых, это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости - огромный ущерб для экономики", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы"

ЦБ скептически отнесся к этой идее. Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина привела еще один аргумент против: КНР много лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия уже прошла этот путь.

Министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал позицию ЦБ по этому вопросу.

Решение по ключевой ставке будет зависеть от развития ситуации, много неопределенностей, тем временем заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи. Она отметила, что прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год предусматривает как ее сохранение на текущем уровне, так и ее повышение.

Прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года составляет 13,0-13,6%. Траектория ключевой ставки на 2024 год прогнозируется в размере 11,5-12,5%

"Как только инфляция стабилизируется ближе к нашей цели и по мере того, как это будет происходить, мы сможем снижать ставку" - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 5,5-6,5% (этот уровень оценивается как нейтральный). Эти прогнозы могут уточняться в зависимости от того, какие факторы будут проявляться - проинфляционные или дезинфляционные, подчеркнула глава ЦБ.

Цены на нефть начали расти днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения накануне. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,68% - до $96,09 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,42% - до $93 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 2,1%. При этом в ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

WTI может завершить квартал лучшей динамикой с первого квартала 2022 года благодаря решению Саудовской Аравии продлить добровольное ограничение добычи до конца года.

Кроме того, ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, на прошлой неделе снизились на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года. При этом аналитики Saxo Bank считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.

"Завершение налоговых выплат в условиях все более явной перспективы затягивания с запуском мер, способных сбалансировать спрос и предложение валюты, дает основания ожидать развития роста курса доллара, с движением в направлении пиков начала сентября, в зону 98-98,5 руб.", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"В ходе сессии давление на национальную валюту может сохраниться, при этом ближе к ее окончанию рубль может отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах", - говорит главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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