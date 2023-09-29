"Финам" открыл торговую идею: покупать акции McCormick с целью $88

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McCormick & Co. с целью $88 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $71, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 3 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $1,7 млрд и прибыли на акцию -$0,65. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках продолжительного бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $71 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6", - указывают эксперты "Финама".

McCormick & Co -американская компания, которая производит специи, приправы и ароматизаторы.

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